Günzburg, Krumbach

06:00 Uhr

Welche Bedeutung der Weltfrauentag für vier Frauen aus dem Kreis Günzburg hat

Plus Es geht um gleiche Rechte und Selbstbestimmung: Eine junge Politikerin, eine Unternehmerin und eine Transfrau aus dem Kreis Günzburg sprechen über den Weltfrauentag.

Der 8. März gehört allein den Frauen. Seit mehr als 100 Jahren stehen an diesem Tag Frauen für ihre Rechte ein. Doch Transfrau Johanna Baader und Stadträtin Hannah Sperandio hoffen: Dass es einen Frauentag irgendwann nicht mehr braucht. In insgesamt 26 Staaten gibt es den Frauentag, in Deutschland ist dieser in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sogar ein gesetzlicher Feiertag. Der Tag steht heuer unter dem Motto „Inspire Inclusion“. Der Terminus Inklusion ist jedoch im deutschen Sprachgebrauch vor allem mit einer Teilhabe von Menschen mit Behinderung besetzt. Eine sinngemäß "richtige" Übersetzung wäre bei dem aufgerufenen Motto eher "Gleichberechtigung anregen".

Angelika Hosser aus Krumbach organisiert seit über zehn Jahren am 8. März einen Frauenstammtisch. Foto: Angelika Hosser

In Italien etablierte sich etwa der Brauch, den Frauen in Erinnerung an die politischen und sozialen Kämpfe Mimosen zu schenken. Blumen für die Frauen – eine schöne Tradition, findet Angelika Hosser: "Als ich das erste Mal am 8. März in Italien war, feierten alle Frauen zusammen. Die Tradition habe ich dann nach Deutschland mitgenommen." Seither organisiert die 56-Jährige jedes Jahr einen Frauenabend, heuer im Gasthaus Munding in Krumbach. An diesem Abend gehe es einfach ums Frau-sein. Darum, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu unterstützen. Auch wenn über die Jahre schon viel erreicht worden sei, sei noch keine absolute Gleichberechtigung vorhanden, sagt Hosser: "Wir müssen immer noch aufstehen. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann so weit sind, dass Frauen nur nach ihrem Können und nicht nach ihrem Aussehen beurteilt werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen