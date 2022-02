Leyla ist das Günzburger "Schnapszahlbaby"

Leyla hat ein besonderes Geburtsdatum: Sie wurde am 22. Februar 2022 in der Günzburger Kreisklinik geboren und hat ihren errechneten Geburtstermin eingehalten.

Wie in der Krumbacher Kreisklinik, ist am Dienstag auch in Günzburg ein "Schnapszahlbaby" geboren worden. Die kleine Leyla erblickte um 16.29 Uhr das Licht der Welt. Leyla ist 53 Zentimeter groß und wiegt 3540 Gramm. Das Besondere: Der 22. Februar war Leylas errechneter Geburtstermin.

Dass Leyla am 22. Februar geboren werden würde, war unwahrscheinlich

„Im Freundeskreis wurde schon länger darüber gesprochen, dass das ja ein cooles Datum wäre“, sagt Leylas Mutter Diana Heinrich. Allerdings sei die Hoffnung auf ein „Schnapszahlbaby“ nicht sehr groß gewesen, erzählt die 31-Jährige: „Die Frauenärztin hat gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich sei, weil es nur vier oder fünf Prozent am errechneten Termin schaffen.“ Dass Leyla dann trotzdem am 22. Februar auf die Welt kam, sei sehr überraschend und erfreulich gewesen. Diana Heinrich und ihr Freund Patrick Parker kommen aus Augsburg, aber eine gute Freundin von ihr ist Hebamme in Günzburg und Janina Muskietorz war auch bei der Geburt dabei. (pibo)

