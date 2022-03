Günzburg/Memmingen

17:00 Uhr

"Voice of Anger": Darum durchsucht die Kripo in Günzburg und dem Unterallgäu

Plus Jetzt steht fest, welches Klubheim in der Region von der Kriminalpolizei wegen Rechtsextremismus-Verdachts durchsucht wurde. Das ist zu "Voice of Anger" bekannt.

Von Sophia Huber

Mehrere Objekte in den Landkreisen Unterallgäu, Günzburg, in der Stadt Memmingen sowie in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind in dieser Woche von der Kriminalpolizei durchsucht worden. Der Hintergrund der Durchsuchung war erst mal nur ein Foto. Das bestätigt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, am Freitagnachmittag.

