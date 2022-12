Nach Unfall auf der B300: Falschaussage bringt Ehepaar vors Gericht Günzburg

Plus Ein Ehepaar aus Mindelheim machte nach einem Zusammenstoß auf der B300 bei Ursberg Falschaussagen, um Versicherungsgeld zu bekommen. Das hat Konsequenzen.

Es war einer der Unfälle, die eigentlich vermeidbar wären. Aber mit unangenehmen Folgen für ein Ehepaar. Weil es die Reparatur- und Anwaltskosten vom anderen Fahrer haben wollte, machten sie falsche Angaben. Wegen Betrugs und Falschaussage standen sie jetzt, fast drei Jahre nach dem Zusammenstoß vor dem Amtsgericht – und kamen mit einer Geldauflage davon.