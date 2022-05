Raubprozess in Günzburg platzt wegen fehlender Übersetzung

Plus Wie mehrere Probleme zunächst zum verzögerten Beginn und dann zum völligen Scheitern eines Verfahrens vor dem Günzburger Amtsgericht führen.

Es gibt so Tage, an denen einfach alles schiefläuft: Ein Prozess wegen Raubes gegen einen 19-Jährigen beim Jugendschöffengericht begann erst mit etwa einstündiger Verspätung – und platzte dann komplett. Zunächst war kein Dolmetscher oder keine Dolmetscherin verfügbar, dann fehlte eine Übersetzung der Anklageschrift. Für Anwalt Matthias Egger war damit eine vernünftige Verteidigung seines Mandanten nicht möglich.