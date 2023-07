Günzburg

vor 32 Min.

Tanzforum Damerau führt Tanztheaterstück "Finding me" auf

Plus Mit "Finding me" präsentiert das Tanzforum Damerau aus Krumbach ein berührendes Tanztheaterstück. Bei der einen Aufführung soll es nicht bleiben.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Als sich der Vorhang im Forum am Hofgarten zum letzten Mal schließt, löst sich ein vielstimmiger Jubelschrei aus Dutzenden Kehlen. Tänzerinnen, Tänzer und Trainerinnen des Tanzforums Damerau haben in diesem Moment eine gewaltige Gemeinschaftsproduktion hinter sich. Das Publikum draußen im Saal des Forums jubelt mit, hingerissen von einem emotionalen Abend.

Mit dem Label "Tanzshow" ist das diesjährige Projekt des Tanzforums Damerau nicht ausreichend beschrieben. "Finding me" ist ein Tanztheaterstück, kombiniert mit Videokunst. Wie schon bei Vorgängerproduktionen der Krumbacher Schule wie "Manhattan Dance Story" und "Traumfänger" geht die Aufführung weit über eine Leistungsschau der Tanzschule hinaus. Sie erzählt eine Botschaft, verpackt in ein künstlerisches Gesamtkonzept. Es ist eine Botschaft, die in einer Zeit voller Unsicherheit und Ungewissheit voller Hoffnung steckt. Egal, wie schlimm die Umstände zu sein scheinen: Du hast es in Dir, da auch wieder herauszukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen