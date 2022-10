Günzburg/Thannhausen

vor 53 Min.

Messerattacke in Thannhausen: Schwangere in Todesangst

Mit einem Messer wurden junge Menschen in Thannhausen bedroht. Der Täter wurde jetzt in Günzburg verurteilt.

Plus Bei einem Treffen zwischen mehreren jungen Menschen an der Realschule in Thannhausen zückt ein Mann plötzlich ein Messer. Nun steht er vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Es sollte eigentlich nur ein Treffen junger Leute an einem Maiabend in Thannhausen werden. Die Situation entwickelte sich allerdings dramatisch. Es kam zu einer Messerattacke eines erheblich alkoholisierten 20-Jährigen. Wegen Raubes, Bedrohung und Nötigung stand der Täter jetzt vor dem Günzburger Jugendschöffengericht, doch ein Teil der Anklage wurde fallen gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen