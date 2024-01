Günzburg, Thannhausen

Streit vor Bar entpuppt sich als Neckerei – aber erst vor Gericht

Plus Wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung musste ein Thannhauser Ehepaar vors Amtsgericht. Doch der Geschädigte rudert in der Verhandlung zurück.

Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung – all das wird einem Thannhauser Ehepaar vorgeworfen, das sich nun vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten musste. Im August vergangenen Jahres, so verliest es der Staatsanwalt, komme es nachts gegen 0.30 Uhr vor einer Bar in Thannhausen zum Streit zwischen den Eheleuten und einem Ortsansässigen. Wüste Beleidigungen, Tritte gegen das Auto des Geschädigten und Mittelfinger wurden dokumentiert. Mit den Worten "ich hänge nicht an meinem Leben, ich sterbe, ich nehme dich mit, diesmal nehme ich dich mit" soll die Angeklagte gedroht haben. Doch das angebliche Opfer sieht heute keine Schuld bei dem Ehepaar. Die Angeklagte und er hätten eine langjährige Freundschaft.

Die 47-Jährige wollte, ebenso wie ihr zehn Jahre älterer Ehemann, keine eigenen Angaben vor Gericht zu dem Vorfall machen. Ihr Rechtsanwalt Alexander Heinig führte ihre Version der Nacht aus. "Diese Straftaten, die in dem Strafbefehl stehen, hat sie nicht begangen", sagt der Anwalt. Zunächst hätte der Geschädigte angefangen, die Angeklagte zu provozieren. Das hätte eine Vorgeschichte, da die Thannhauserin und der 45 Jahre alte angeblich Geschädigte sich kennen und verstritten waren. In der besagten Nacht hätte sie lediglich eine Zigarette vor der Bar rauchen wollen, als er mit seinem Auto an ihr vorbeifuhr. Nicht die Beschuldigte, sondern der 45-Jährige hätte zuerst den Mittelfinger gezeigt und sei dann weiter dreimal "provokant" mit dem Auto an der Frau vorbeigefahren. Schließlich hätte der Geschädigte mit dem Auto vor dem Ehepaar angehalten.

