So kommen Tiere stressfrei durch die Silvesternacht

Plus Laute Geräusche, plötzliches Knallen und unangenehmer Geruch: Die Silvesternacht löst bei den meisten Tieren Angst aus. Ein Tierarzt und eine Hundetrainerin geben Tipps.

Es knallt, es zischt, es leuchtet: Was wir mit einer turbulenten Begrüßung des neuen Jahres verbinden, bedeutet für Tiere lediglich Stress. Wie gut sie mit dieser unangenehmen Situation umgehen können, hängt von vielen Faktoren ab. Glücklicherweise haben die Besitzerinnen und Besitzer der Tiere auf zahlreiche dieser Faktoren einen Einfluss. Tierarzt Ulrich Abmayr aus Günzburg und Hundetrainerin Ramona Bader aus Wattenweiler geben Last-Minute-Tipps, wie ein entspanntes Silvester möglich sein kann.

Die Silvesternacht ist nicht nur für Haus- und Nutztiere eine Belastung. Die Lautstärke und das grelle, plötzliche Licht versetzt auch Tiere von Wald und Flur in Angst und Schrecken. Das Empfinden sei jedoch bei jedem Tier unterschiedlich. Während das eine Waldtier die Nacht als extrem belastend empfinde, reagiere wiederum das andere relativ entspannt. "Da kann man keine allgemeingültige Unterscheidung zwischen den Tierarten treffen, welche empfindlicher reagieren. Es kommt eher auf das Tier selbst an", sagt der Tierarzt aus Günzburg.