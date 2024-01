Günzburg

vor 31 Min.

Wütende Landkreis-Bauern protestieren in Günzburg gegen die Ampel-Regierung

Plus Mehr als 900 Traktoren und über 1000 Landwirte versammelten sich zu einer Kundgebung, um gegen die Streichungen der Ampel zu demonstrieren. Ein Schlepperkorso legte die Innenstadt lahm.

Von Ralf Gengnagel

Die Streichungen der Bundesregierung bei Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung trieben mehr als tausend Bäuerinnen und Bauern aus der Region in Günzburg auf den Volksfestplatz, um ihrer Wut freien Lauf zu lassen. Bereits am frühen Mittag trafen die ersten Traktoren ein, schon wegen der Anfahrt staute sich der Verkehr nachmittags auf der B16 bis auf Höhe der Gemeinde Hochwang. Weit über 1000 Landwirte versammelten sich mit mehr als 900 Traktoren zur Großdemonstration, die der Kreis-Bauernverband Günzburg Neu-Ulm angemeldet hatte. Selbst die Nebenplätze im Bereich des Volksfestplatzes mussten genutzt werden, um die Fahrzeuge unterzubringen. Laut hupend zwängte sich nach der Kundgebung ein kilometerlanger Tross durch die Innenstadt und legte für einige Stunden den Verkehr lahm.

"Das hat Günzburg so noch nicht gesehen", sagte Thomas Graupner, der Geschäftsführer des BBV-Kreisverbandes, als er auf der Bühne vor einem Meer aus Traktoren und Schleppern die Botschaft ins Mikrofon rief, die so vielen Landwirten unter den Nägeln brennt. "Was zu viel ist, ist zu viel! Jetzt ist Schluss." Anhand der überwältigenden Teilnahme von Landwirten, die selbst aus den Nachbarlandkreisen Neu-Ulm, Dillingen, dem Landkreis Unterallgäu, aber auch aus Teilen Baden-Württembergs anreisten, könne man die Stimmung unter den Landwirten ablesen. "Wir sind stinksauer auf die Politik der Ampel-Regierung", sagte Graupner und bezog sich auf die massiven Einsparungen, die die Bundesregierung im Agrarsektor vornehmen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

