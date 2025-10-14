Aufatmen ab Mittwoch: Streit um Sanitätshaus-Versorgung zwischen Innung und Krankenkassen beendet

Als Herr Mack in das Günzburger Sanitätshaus ging, rechnete er mit einem schnellen Besuch. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 58-Jährige, der seinen Vornamen nicht in der Zeitung lesen will, alles zusammen: die Diagnose Daumenverletzung, Krankschreibung, Rezept. Er wollte eine verschriebene Daumenorthese abholen, die medizinische Schiene sollte seinen verletzten Finger stärken. An der Kasse kam die Überraschung. „140 Euro, bitte“, hieß es hier. Der 58-Jährige zahlte verwirrt – schließlich hatte er ein Rezept. Doch weder Arzt, Krankenkasse noch Sanitätshaus konnten ihm danach genau erklären, warum er selbst bezahlen musste. „Mich ärgert es, dass mich niemand richtig informieren konnte“, sagt Mack. „Ich bin noch mobil. Aber was ist mit älteren Menschen, wie sollen sie sich durch die Instanzen kämpfen?“

Wer zahlt für Orthesen, Kompressionsstrümpfe und Gehhilfen?

Hinter Macks bürokratischer Odyssee steckt ein Rechtsstreit in Bayern: Die Orthopädie-Innungen Bayerns kündigten zum 31. März ihre Verträge mit der Barmer und der Techniker Krankenkasse (TK). Sie forderten höhere Vergütungen, die Krankenkassen hätten ihre Preise nicht angepasst. Michael Schäfer, Landesinnungsmeister, erklärte gegenüber unserer Zeitung: „Über die letzten vier bis sechs Jahre wurden die Verträge nahezu ohne jegliche wirtschaftliche Anpassung der Vergütungspositionen betrieben.“

Die Innung vertritt rund 260 Betriebe mit etwa 500 Standorten in Bayern. Sie versorgen Patienten mit Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfen, Prothesen und Gehhilfen. Bis Juli lief noch eine Übergangsvereinbarung – dann endete die Versorgung. Am 13. August erklärten die Krankenkassen die Verhandlungen für gescheitert.

Und Mack ging genau zu dieser Zeit in das Günzburger Sanitätshaus. „Ich zahlte die 140 Euro bei meinem ersten Besuch selbst und erhielt die Information, ich könnte die Rechnung bei der Krankenkasse einreichen.“ Jedoch habe die Krankenkasse davon nichts gewusst. „Hier hieß es bei mehrmaligen Anrufen, sie erstatten nichts. Die Verträge befänden sich in einem ‚Schwebezustand‘ und die Sanitätshäuser müssten weiterhin versorgen“, so der 58-Jährige.

Der Rechtsstreit betraf nur die Versicherten bei der Barmer und TK in Bayern. Doch nun ist eine Vereinbarung gefunden, die Kosten etwa für Gehhilfen werden wie gewohnt übernommen. Foto: Uwe Anspach, dpa (Symbolbild)

So nahm Mack Kontakt zur Orthopädie-Innung auf. Zwei Tage später meldete sich daraufhin erneut das Sanitätshaus: „Ich solle mit dem Rezept kommen, ich bekäme das Geld erstattet. Über die Krankenkassen-App wurde mir angezeigt, ich hätte zwei Anträge gestellt, welche dann bewilligt wurden. Selbst bin ich nicht mehr aktiv gewesen.“ Offiziell empfahl die Innung betroffenen Versicherten, schon im Vorfeld bei ihrer Krankenkasse eine Kostenübernahme zu beantragen. Erst mit Genehmigung können Sanitätshäuser das Hilfsmittel verbindlich liefern. Betroffen waren davon in Bayern rund 1,7 Millionen TK-Versicherte und 1,1 Millionen Barmer-Versicherte, wie die Krankenkassen angeben.

Der Vertrag mit der Barmer und TK befand sich im Schwebezustand

Die Redaktion fragte bei der TK und der Orthopädie-Landesinnung nach. Beide antworteten gemeinsam: „Sofern es in Einzelfällen zu Verunsicherungen während der Übergangszeit gekommen ist, werden in den nächsten Tagen Lösungen im Sinne der Patientinnen und Patienten umgesetzt.“ Zugleich die positive Nachricht: Beide Seiten haben sich geeinigt, die Vereinbarung gilt ab dem 15. Oktober.

Ab Mittwoch gehen Patientinnen und Patienten wieder wie gewohnt mit ihrem Rezept ins Sanitätshaus, die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Kniebandagen oder Kompressionsstrümpfe. „Die Landesinnung Bayern hat ihre Mitgliedsbetriebe informiert“, sagt Michael Miller, Geschäftsführer der Innung. Viele Versicherte dürften nun aufatmen. Und auch Mack bekam am Ende die Kosten für seine Daumenorthese übernommen. Nur eine Erklärung für die vorangegangenen Umwege erhielt er nicht.