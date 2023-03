Die Feuerwehr Hagenried hat keinerlei Nachwuchssorgen

Plus Bei der Generalversammlung der Feuerwehr Hagenried wird über den Nachwuchs und die Ausstattung gesprochen. Franz Veit wird nach 40 Dienstjahren geehrt.

Kürzlich hat die Dienst- und Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Hagenried stattgefunden. Neben den Berichten des Vorstands, des Jugendwarts und des Kommandanten stand die Ehrung des langjährigen aktiven Mitgliedes Franz Veit auf der umfangreichen Tagesordnung. Vor rund 30 anwesenden Mitgliedern eröffnete Vorsitzender Martin Müller die Sitzung im örtlichen Gasthaus Stegmann. In seinem Bericht blickte er auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.