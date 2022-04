Zwei Motorradfahrer werden bei Unfall bei Hagenried schwer verletzt

Südlich des Ortes kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Taxi-Kleinbus. Dessen Insassen werden leicht verletzt.

Erhebliche Verletzungen zogen sich zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am frühen Karfreitagnachmittag südlich von Hagenried zu. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Fahrer waren auf der Kreisstraße GZ 25 in südliche Richtung unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi-Kleinbus, der in die Gegenrichtung fuhr. Die Taxifahrerin und die drei Insassen des Taxis wurden offenbar leicht verletzt.

Unfall bei Hagenried: frontaler Zusammenstoß mit Kleinbus

Der Taxi-Kleinbus war für den Rollstuhltransport ausgestattet. Er fuhr einen Patienten mit zwei betreuenden Personen zur Dialyse. Als die Motorradfahrer gegen 12.40 Uhr eine Rechtskurve befuhren, stießen sie nach unseren Informationen frontal mit dem Taxi auf der Gegenfahrbahn zusammen.

Der Kleinbus kam von der Straße ab, fuhr die Böschung hinab und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Die beiden Motorräder kamen auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach Informationen vor Ort wurden beide Motorradfahrer, die sich nicht kannten, schwer verletzt. Beide wurden in Kliniken transportiert, wobei einer mit einem Rettungshubschrauber aus Augsburg geflogen wurde und der andere mit einem Rettungswagen gefahren wurde. Die 52-jährige Fahrerin des Taxis und ihre drei Mitinsassen zogen sich wohl leichte Verletzungen zu.

Der Kleinbus kam im Acker zum Stehen

Unfall Motorrad Hagenried 2 An der Unfallstelle bei Hagenried war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Mario Obeser

Es waren vier Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, eine Einsatzleiterin für den Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ebenso die Feuerwehr Hagenried. Vor Ort waren auch Beamte der Polizeiinspektion Krumbach. Die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter an die Unfallstelle.