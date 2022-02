Dieser Hairenbucher tankt mit Strom aus seinem "Dachkraftwerk"

Plus Der Hairenbucher Luis Bisle hat in Sachen Stromversorgung eine besondere Form der Autarkie gefunden. Welche Möglichkeiten er sieht, Strom selbst zu erzeugen.

"Häufig herrscht eine bestimmte Sorge, wenn es um E-Autos geht, nämlich die Angst, dass es zu wenige Ladestellen gibt." Luis Bisle, der mehr als zwei Jahrzehnte lang die Firma Luis Bisle im Waltenhauser Ortsteil Hairenbuch leitete, wollte derartigen Bedenken aktiv entgegenwirken. In Sachen Stromnutzung lebt er gewissermaßen in einer autarken Zone.