Eine Wanderung durch zwei Jahrtausende zwischen Waltenberg und Hairenbuch

Plus Unsere Stationen sind vorchristliche Keltengräber, eine frühere Burg, eine schmucke Renaissancekapelle, ein altes Gedenkkreuz und eine künftige Kneipp-Anlage.

Start- und Zielpunkt unserer gut sechs Kilometer langen Familien-Maitour ist die Wendelinskapelle in Waltenberg – ein Kleinod aus dem 18. Jahrhundert, das vor zehn Jahren von Grund auf renoviert wurde. Jeder Besucher kann durch ein Fenster den Renaissancealtar bewundern. Wer mehr über die geschlossene Kapelle wissen will, läutet im südlich benachbarten Bungalow bei Ehepaar Franz und Maria Steidle, die die "Schlüsselgewalt" besitzen. Auf unserer rund sechs Kilometer langen Runde gibt es einiges zu entdecken.