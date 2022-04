Hairenbuch

Wie eine Instrumentenbauerin ihre eigene Werkstatt betreibt

Plus Stefanie Schnatterer ist Instrumentenbauerin und betreibt ihre eigene Werkstatt in Hairenbuch. Am meisten begeistert sie an diesem besonderen Beruf seine Vielseitigkeit.

Von Piet Bosse

Auf den 23 Quadratmetern sieht es fast genauso aus, wie man sich eine klassische Werkstatt vorstellt. An den Wänden hängen Werkzeuge, Hämmer hängen von der Decke. Auf dem langen Tisch an der Wand stehen Sortierkästen mit Schrauben, auf der anderen Seite steht eine Drehbank. Die Tuba, die hinten in der Ecke steht, verrät schließlich, dass diese 23 Quadratmeter keine gewöhnliche Werkstatt beheimaten.

