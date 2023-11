Der Angriff bleibt die Glanzabteilung des TSV Niederraunau

Gegen den Landesliga-Primus sind die Handballer des TSV Niederraunau beim 30:35 chancenlos. Aber sie zeigen phasenweise, dass sie selbst einiges draufhaben.

30 Minuten lang boten die Handballer des TSV Niederraunau dem Landesliga-Primus SV Anzing Paroli. Am Ende aber mussten sie erkennen, dass die Jungs aus dem oberbayerischen Landkreis Ebersberg derzeit einfach eine Nummer zu stark für sie sind. 30:35 verloren die Mittelschwaben – verdient, weil die Gäste im Schulzentrum Krumbach technisch und körperlich stark auftraten.

Nicht alle Spieler des TSV Niederraunau sind fit

Schon die Vorzeichen standen nicht gut. Neben der unglücklichen Niederlage in Unterpfaffenhofen beeinträchtigte die Grippe die Spielvorbereitung der Niederraunauer. Mehrere Spieler gingen angeschlagen in die Partie und auf der Gegenseite wartete mit dem SV Anzing das Top-Team der Landesliga. Die Gäste stiegen nach der Vorsaison unglücklich aus der Bayernliga ab und da sie ihr Team weitestgehend zusammenhalten konnten, sind sie in dieser Süd-Gruppe der Landesliga der klare Favorit auf den Aufstieg. Es war also klar, dass aufseiten des TSV Niederraunau schon sehr viel sehr gut funktionieren muss, um eine Chance auf den Sieg zu haben – zumal die Anzinger mit einer Portion Extra-Motivation anreisten, denn aufgrund ihrer wenige Tage zuvor erlittenen ersten Saisonniederlage gegen den TSV Ottobeuren hatten sie etwas gutzumachen.

Und so legten die Gäste auch direkt temporeich los: Zwei schnelle Treffer sorgten für die Führung und die Niederraunauer Abwehr wirkte bei den gut herausgespielten Toren bereits überfordert.

Abwehrleistung bleibt schwach

Die Fans der Einheimischen hatten zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass sich die Abwehrleistung im Laufe der Partie bessern würde. Das geschah allerdings nicht. Anzing nutzte weiterhin die großen Räume, um gute Chancen von allen Positionen herauszuspielen. Zudem hatten die Gäste Glück bei Abprallern und mehreren abgefälschten Würfen.

Hinten lief es also nicht bei den Niederraunauern. Doch ein Lichtblick für die Heimmannschaft war wie so oft in dieser Saison der Angriff. Von Beginn an schafften es die Rückraumspieler Björn Egger, Oliver Blösch und Moritz Kornegger, durch mutige Würfe und klasse herausgespielte Tore den Anschluss zu halten. Dadurch entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch, der selbst durch Spielerwechsel auf beiden Seiten nicht unterbrochen wurde. Der Anschlusstreffer zum Pausenstand von 18:19 durch eine clevere Aktion von Björn Egger versprach Spannung für den Rest der Partie. Das Ergebnis wirkte aber zu diesem Zeitpunkt bereits schmeichelhaft für den TSV Niederraunau.

Gäste machen Tempo

Dieser Eindruck bestätigte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Gäste machten weiter Tempo und legten in der Verteidigung eine Schippe drauf. Da bei den Hausherren Antreiber und Top-Torschütze Moritz Kornegger nach einem Zusammenstoß mit dem Anzinger Torhüter stark angeschlagen war, konnte die Effizienz im Angriff nicht gehalten werden und Niederraunau geriet in der 40. Minute 20:25 in Rückstand.

Es bahnte sich eine unschön deutliche Niederlage an, doch die Raunauer kämpften weiter. Angetrieben von Oliver Blösch konnten vermehrt Chancen von den Außenpositionen herausgespielt werden, welche Melvin Ugur und Adrian Thalhofer gut nutzten. Der Rückstand blieb immerhin konstant. (AZ)

TSV Niederraunau: Sumic, Ma. Klaußer; Lindner (1), Thalhofer (2), Kornegger (6), B. Egger (8/2), Mutzel, Eheim (2), T. Egger (1), Sauter, Mi. Klaußer, Blösch (7), V. Hegenbart, Ugur (3)