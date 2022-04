Der TSV Niederraunau gibt ein Fest zum Abschied von Freunden

Der TSV Niederraunau schlägt die HSG Würm-Mitte. Drei Handballer sagen nach dieser Landesliga-Runde Ade. Der ebenfalls scheidende Trainer setzt ein neues Ziel.

Beste Stimmung, ein toller Heimsieg, die Rückkehr an die Tabellenspitze und ein rauschendes Fest: Das alles hat das Landesligaspiel zwischen dem TSV Niederraunau und der HSG Würm-Mitte den unmittelbar Beteiligten und den 350 anwesenden Handball-Fans geboten. Kenner der Atmosphäre im Handball-Tempel im Krumbacher Schulzentrum fühlten sich am Karsamstag 2022 jedenfalls an Vor-Corona-Zeiten erinnert. Der Abend gipfelte nach dem 32:26-Erfolg der Mittelschwaben in der emotionalen Verabschiedung von Udo Mesch, Maximilian Jekle, Oliver Kiebler und Mathias Waldmann.

Paradoxe Lage zwischen Titelrennen und Abstiegsgefahr

Auch wenn das letzte Wort niemals gesprochen ist, wie die Kurzzeit-Rückkehr von Mathias Waldmann zeigt, ist das doch wieder eine Zäsur im sonst sehr jungen Team der Raunauer. Das hat jetzt endlich die Gewissheit, auch im nächsten Jahr in der Landesliga antreten zu dürfen. Die paradoxe Situation in einer von der Pandemie bestimmten Zeit führt ja dazu, dass diesmal beinahe die Hälfte aller Landesligisten nach unten durchgereicht wird und sich selbst Spitzenteams lange nicht auf der sicheren Seite fühlen durften. Für die Raunauer Jungs hat sich das nun endlich in Wohlgefallen aufgelöst. Sie können nicht mehr hinter den dritten Platz zurückfallen. Noch schöner: Sie haben im Augenblick sogar wieder die Tabellenführung inne und Trainer Udo Mesch will jetzt unbedingt die Vizemeisterschaft erreichen.

Keine meisterliche Vorstellung

Meisterlich war die Vorstellung des Teams trotz aller Begeisterung über den Erfolg am Karsamstag 2022 nicht. Nach einer überzeugenden ersten Hälfte mit einem starken Oliver Blösch und einer souveränen 19:13-Führung gab es doch einige Zittermomente. In der Pause war von Zuschauern noch geunkt worden, dass man sich – wie im Hinspiel in Gräfelfing tatsächlich geschehen – wohl nur selbst schlagen könne. Die Spieler waren im Rückblick ebenfalls überzeugt, dass die Partie niemals hätte kippen können.

Ganz so war es aber nicht. Obwohl die Abwehrleistung von Björn Egger, Marius Waldmann und Christoph Schäfer sehr ansprechend war: Das Angriffsspiel stockte gefährlich. Die „Würmer“ waren beim 22:20 gefährlich nahe gekommen. In dieser Phase traf dann Moritz Kornegger richtige Wurfentscheidungen und vor allem Oliver Kiebler glänzte mit wunderschönen Toren zum 25:22, 26:23 und 27:23. Den Jubel-Höhepunkt gab es dann beim 32:24 durch Michael Klaußer, dessen „Aufgabe“ in dieser Saison eigentlich gewesen war, den Trainingskader aufzufüllen. Allerdings war er zuvor nach ganzen drei Sekunden auf dem Feld bereits mit einer Zwei-Minuten-Strafe bedacht worden. Seine Anhängerschaft feierte ihn trotzdem.

HSG Würm-Mitte steigt wohl ab

Geknickt waren nur die Spieler der HSG Würm-Mitte und das nachvollziehbar. Mit 14 Minuspunkten ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch erreichbar. (walp)

TSV Niederraunau Ma. Klaußer, Jekle; Kiebler (5), Thalhofer (1), Kornegger (9/1), Egger (4), Mat. Waldmann (1), Schäfer, Blösch (5), Mi. Klaußer (1), Scholz (2), Mar. Waldmann 4(/2)