Der TSV Niederraunau plant einen Auswärtssieg im Derby

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau treten gut erholt und gut eingestellt beim TSV Schwabmünchen an. Doch auch der Aufsteiger hat einiges zu bieten.

Derby-Zeit in der Handball-Landesliga: Gut ausgeruht nach einer Woche Spielpause starten der TSV Niederraunau ins Spiel beim TSV Schwabmünchen. Im Erfolgsfall erreichen die Mittelschwaben ein ausgeglichenes Punktekonto. Anpfiff ist am Samstag um 20 Uhr.

Gegen Haunstetten hat das Team überzeugt

Bei ihrem bislang letzten Auftritt haben die Raunauer Jungs überzeugt, bezwangen den Bayernliga-Absteiger TSV Haunstetten überraschend mit zehn Toren Differenz. Jetzt steht erneut in Team aus dem Großraum Augsburg auf dem Spielplan der Mannschaft von Trainer Markus Waldmann. Und der bringt Euphorie ins spiel, denn nach einigen Jahren, in denen der Verein aus den Stauden immer wieder knapp am Aufstieg in die Landesliga gescheitert war, hat es 2023 endlich geklappt. Zum Schluss konnte man sich sehr souverän gegen die starke Bezirksoberliga-Konkurrenz durchsetzen. Angekommen in der zweithöchsten Liga auf Verbandsebene, konnte der TSV Schwabmünchen direkt ein Ausrufezeichen setzen und startete stark mit 4:4 Punkten. Sogar der Bayernliga-Absteiger TSV Friedberg wurde bezwungen.

Die Raunauer Jungs können sich also auf eine kampfstarke Mannschaft einstellen. Vor allem Rückkehrer Leonard Scholz weiß mit starken sechs Toren im Durchschnitt zu überzeugen. Außerdem haben die Schwabmünchner nach wie vor den bundesliga-erfahrenen Altstar Matthias Gerlich in ihren Reihen.

Zum Wunsch-Tabellenplatz fehlt noch ein Stück

Die Niederraunauer Männer um ihren Kapitän Björn Egger konnten die Tanks wieder etwas auffüllen und sich auf das nächste Highlight vorbereiten. Mit 4:6 Punkten befinden sich die Mittelschwaben aktuell auf Platz acht – und damit aktuell nicht auf einem der gewünschten oberen fünf Tabellenplätze. Umso wichtiger ist es jetzt, gegen den Aufsteiger zu punkten und dadurch im direkten Vergleich an Schwabmünchen vorbeizuziehen.

Anfangs der Trainingswoche stellte Co-Trainer Mathias Waldmann die Mannschaft schon unmissverständlich darauf ein, dass eine optimale Vorbereitung auf das Spiel notwendig sein wird, um etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen. Was die Sache erschwerte: Die in Niederraunau in der Regel tadellose Trainingsbeteiligung schwankt aufgrund der Erkältungswelle derzeit und so muss an manchen Stellen etwas individueller trainiert werden. (AZ)

