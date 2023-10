Der TSV Niederraunau spielt sich kompromisslos zum Derby-Erfolg

Gute Vorbereitung ist der halbe Sieg: Handball-Landesligist TSV Niederraunau lässt beim TSV Schwabmünchen nur ganz kurz Zweifel am Spielausgang aufkommen.

Dass der TSV Schwabmünchen ein starker Landesliga-Aufsteiger ist, wussten die Handballer des TSV Niederraunau schon vor ihrem Gastspiel beim schwäbischen Rivalen. Letztlich zeigten sich die Mittelschwaben im Derby entsprechend gewappnet, unterschätzten die Gastgeber in keiner Phase und siegten nach einer konzentrierten Vorstellung souverän und klar 34:27 (18:13).

Phänomenale Stimmung

Dank einer phänomenalen Stimmung, die knapp 100 mitgereiste Fans erzeugten, fanden die Raunauer Jungs schnell ins Spiel. Durch Moritz Kornegger, der mit elf Toren bester Werfer war, winkte bereits früh ein Drei-Tore-Vorsprung von der Anzeigentafel (7.).

Mittels starker Abwehrarbeit gelang es, den Schwabmünchner Angriff konsequent zu unterbinden. Falls doch mal ein Wurf auf das Tor der Gäste kam, schaltete sich Torhüter Jakov Sumic ein. Er leistete mit seinen Paraden einen erheblichen Beitrag zum Sieg der Niederraunauer. Im Angriff brachten die Mittelmänner Oliver Blösch und Björn Egger ihre Mitspieler immer wieder gut in Szene und so konnte die Führung weiter ausgebaut werden.

Timo Egger besorgte nach 21 Minuten das 14:9 und damit erstmals eine mehr als komfortable Führung mit fünf Toren Differenz für die Blau-Weißen. Die Gastgeber sahen sich zur Auszeit gezwungen, die aber auch nicht den von Schwabmünchner Seite ersehnten Bruch ins Raunauer Spiel brachte. Im Gegenteil: Der Vorsprung der Gäste wurde immer noch stattlicher. Vincent Hegenbart baute ihn auf zwischenzeitlich sieben Tore aus (28.). Nach einer Zeitstrafe schmolz das Polster auf immer noch beruhigende fünf Tore.

Starke Torhüter-Leistung

Es galt für die Mittelschwaben, den den Start in die zweite Hälfte nicht zu verschlafen und stattdessen den Sack zuzumachen. Das Vorhaben wurde sehr gut umgesetzt. Zwar ging das Spiel in der ersten Phase nach Wiederbeginn hin und her, aber bis zur 45. Minute kamen die Gastgeber nie näher als auf vier Tore Rückstand heran. Was lag unter anderem an Torhüter Maximilian Klaußer, der an seine im Spiel davor gezeigte, bravouröse Leistung anknüpfte und einige Bälle entschärfte.

Plötzlich kam einmal, ganz kurz nur, Spannung auf. Schwabmünchen erhielt reichlich Siebenmeter, verwandelte stark und verkürzte beim 23:26 auf drei Tore Abstand (47.). Doch das Gäste-Team von Trainer Markus Waldmann ließ sich nicht beirren. Niederraunau warf sich, eingeleitet von einem Siebenmeter-Treffer von Björn Egger, innerhalb von fünf Minuten zu einer spektakulären Acht-Tore-Führung (52.).

Auch eine Auszeit seitens der Hausherren verhalf diesen nicht zu einem gewünschten Aufschwung. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Moritz Hegenbart konnte sich durch einen Gegenstoß in die Torschützenliste eintragen und warf die Raunauer Jungs zum deutlichen Endstand. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Ma. Klaußer, Sumic; M. Hegenbart (1), Kornegger (11/5), B. Egger (5/2), Mutzel, Eheim (3), T. Egger (1), Sauter (1), Mi. Klaußer, Blösch (5), V. Hegenbart (5), Ugur (2)