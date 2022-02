Der TSV Niederraunau steht im Derby unter Druck

Derby-Kracher nach drei Absagen in Serie: Was der Handball-Landesligist TSV Niederraunau jetzt braucht.

Nach drei Absagen hintereinander ist die Vorfreude riesig. Endlich dürfen die Niederraunauer Handballer wieder um Landesliga-Punkte spielen. Und es ist nicht irgendeine Begegnung, die sie an diesem 26. Februar vor Augen haben. Das Derby beim TV Gundelfingen steht auf dem Plan. Anpfiff in der örtlichen Kreissporthalle ist um 17 Uhr.

Zwei Spieler schwer verletzt

Der jüngste Schock um die Verletzungen von Johannes Rosenberger (Schulter) und Jakob Eheim (Achillessehne) ist bei den Raunauer Jungs so langsam verdaut. Da zuletzt die HSG Würm-Mitte das Spiel gegen Niederraunau abgesagt hatte, hatten die Mittelschwaben auch wieder ein freies Wochenende.

Der nächste Gegner TV Gundelfingen konnte hingegen ein Lebenszeichen setzen: Durch den auch in der Höhe verdienten ersten Saisonsieg im Kellerduell gegen den TV Immenstadt (30:17) konnte die rote Laterne an den Gegner abgegeben werden. Die seit Jahren eingespielte Mannschaft um den erfahrenen Coach Bernd Dunstheimer ist vor allem in der heimischen Halle schwer zu schlagen und wird alles daran setzen, im Kampf um den Klassenerhalt nun eine Erfolgsserie zu starten.

Der bislang letzte Sieg ist fast vier Monate her

Die Raunauer wissen, dass eine sehr schwere Aufgabe auf sie wartet. „Wir müssen wieder punkten“, lautete die trockene Vorgabe von Trainer Udo Mesch zu Beginn der Trainingswoche. Kein Wunder: Der bislang letzte Sieg der Blau-Weißen datiert von Ende Oktober 2021. Durch die Zwangspausen fehlt der Spiel-Rhythmus natürlich komplett, aber auch an diese Situation hat man sich im Handballsport mittlerweile gewöhnt.

Personell plagen den Coach immer noch größere Probleme. Mit welchem Kader das so wichtige Derby in Gundelfingen gewonnen werden soll, entscheidet sich beim aktuellen Tabellenvierten erst im Abschlusstraining. (AZ)

