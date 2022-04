Der TSV Niederraunau verpflichtet seinen Wunschtrainer

Plus Tobias Hartmann wird Trainer des Handball-Landesligisten TSV Niederraunau. Er spricht von einem Entwicklungsschritt. Für das Team soll es schon bald nach oben gehen.

Der TSV Niederraunau wird mit Tobias Hartmann als Trainer in die kommende Handball-Runde starten. Der 34-jährige Günzburger wird Nachfolger von Udo Mesch, der den Landesligisten nun zwei Spielzeiten lang betreut hatte. Aus Perspektive von TSV-Abteilungsleiter Bernd Maisch löst damit ein Wunschtrainer den anderen unmittelbar ab.