Die Siegesserie des TSV Niederraunau ist gerissen

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau unterliegen in Dietmannsried deutlich. Reicht’s jetzt noch für die Vizemeisterschaft?

Die Chance war vorhanden, eine wirklich tolle Landesliga-Rückrunde mit der Vizemeisterschaft zu krönen. Das ist den Handballern des TSV Niederraunau vorläufig nicht gelungen. Ihren ersten Matchball haben sie durch das verdiente 29:35 (16:17) bei der HSG Dietmannsried/Altusried vergeben.

Möglich, dass es beim dritten Platz bleibt

Gut möglich, dass es beim dritten Platz bleibt: Für das noch ausstehende Spiel beim TSV Ottobeuren ist nach wie vor kein Termin gefunden. Sollte die Begegnung entfallen, würde sie zugunsten der Gastgeber gewertet, da die Raunauer zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt coronabedingt abgesagt hatten.

In Dietmannsried wartete erwartungsgemäß eine schwere Aufgabe auf das Team von Trainer Udo Mesch. Bereits vor dem Spiel wurde Max Schneider als Torschützenkönig der Landesliga geehrt. Bei über 50 Toren Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, dem Niederraunauer Moritz Kornegger, war diese vorzeitige Auszeichnung vertretbar. Eben jener Schneider führte sein Team gemeinsam mit dem ehemaligen Drittligaspieler Christian Haller in der nun fast beendeten Saison souverän an. Lediglich eine verletzungsbedingte Negativserie vereitelte HSG-Aufstiegsträume.

Lautstarke Fans

Vor guter Kulisse und lautstarker Unterstützung beider Fanlager entwickelte sich von Beginn an ein sehr gutes Landesligaspiel. Beide Mannschaften starteten mit sehr hohem Tempo und entsprechend fielen die Tore wie am Fließband. Die Hausherren nutzten vor allem Fehler im Stellungsspiel des TSV Niederraunau und waren überwiegend vom Kreis erfolgreich.

Aufseiten der Raunauer, die zuvor sechsmal in Serie gewonnen hatten, überzeugten Björn Egger und Oliver Blösch mit sehr gutem Zusammenspiel. Insbesondere Blösch war von der offensiven Deckung der Allgäuer nicht zu stoppen und erzielte zehn Feld-Tore.

Die Kräfte schwinden

Zu Beginn der zweiten Halbzeit forderte die hohe Intensität ihren Tribut. Die Hausherren drückten weiter aufs Tempo und gingen in der 40. Minute 23:20 in Führung. Bei Niederraunau schwanden spürbar die Kräfte und nun machte sich auch das Fehlen von Marius Waldmann bemerkbar. Tizian Mayer, der den verletzten Maximilian Klaußer im Tor vertrat, verhinderte durch tolle Paraden immerhin einen höheren Rückstand. Im Angriff sträube sich der sehr gut aufgelegte Gabriel Scholz gegen eine Niederlage, doch gegen starke Hausherren war mit dezimiertem Kader kein Kraut gewachsen.

Der Endstand spiegelt das Leistungsniveau der Partie, wobei der TSV Niederraunau durchaus ein knapperes Ergebnis hätte erreichen können. (AZ)

TSV Niederraunau Mayer, Jekle; Kiebler (1), Thalhofer (5), Kornegger (1), Egger (2), Schäfer (1), Blösch (10), Scholz (7), Klaußer, Mat. Waldmann (2)