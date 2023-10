Dieser Hit ist ganz wichtig für den TSV Niederraunau

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau haben zuletzt verloren. Jetzt erwarten sie den TSV Haunstetten - und dem geht's aktuell gar nicht gut.

Seit vielen langen Jahren zählt der TSV Haunstetetn zu jenen wenigen Vereinen in Südbayern, die gut sichtbare Handball-Aushängeschilder im männlichen und weiblichen Bereich besitzen. Bei den Männern freilich ist der Glanz früherer Zeiten inzwischen dahin. Heuer stieg das Team aus der Bayernliga ab – und hat eine Etage tiefer viel Mühe, in Tritt zu kommen. Das trifft auch auf den TSV Niederraunau zu, der trotz zeitweise überzeugender Vorstellungen von vier Begegnungen nur eine gewinnen konnte.

Ein Kellerduell

Das nun anstehende Kräftemessen zwischen den beiden schwäbischen Rivalen spielt deshalb in der Kategorie Kellerduell. Anwurf in der Sporthalle des Schulzentrums Krumbach ist am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr.

Im Anschluss an den Abstieg, einigen Abgängen sowie dem Trainerwechsel zum langjährigen Leistungsträger Alexander Horner steht der TSV Haunstetten in einer schwierigen Saison. Das macht sich in der Startphase gnadenlos bemerkbar. Nach drei Niederlagen gegen Herrsching, Friedberg und Ottobeuren steht der Absteiger aktuell mit null Punkten auf dem vorletzten Platz der Landesliga Süd. Logischerweise entspricht das nicht dem Anspruch der Haunstetter an sich selbst und daraus folgt, dass sie brennen werden, wenn sie in Mittelschwaben aufs Feld gehen.

Bei den gastgebenden Raunauer Jungs sieht es derweil nicht viel besser aus. Trotz des Derby-Siegs in Ottobeuren konnten die Männer in Ismaning nicht dagegenhalten und verloren deutlich mit acht Toren Differenz. Vor allem die Abwehr bekam in diesem Spiel keinen Zugriff.

Manchmal läuft es einfach nicht

Assistenzcoach Mathias Waldmann sagt zum jüngsten Frusterlebnis: „Es gibt Spiele, da läuft es 60 Minuten einfach nicht.“ Doch er fügt postwendend hinzu: „Aber das haben wir jetzt hinter uns.“

In der Trainingswoche wurde intensiv am Abwehrverbund gearbeitet, sodass die Niederraunauer wieder an die Leistung gegen Ottobeuren anknüpfen können. Das haben sie sich jedenfalls vorgenommen. Nach einer kleinen Erkältungswelle sind allerdings nicht alle Spieler komplett fit. Auf wen Trainer Markus Waldmann setzen kann, wird sich teilweise kurzfristig entscheiden.

Das Spiel besitzt auf jeden Fall wegweisenden Charakter. Wohin steuern die Rauner Jungs? Mit einem Sieg wären sie im Soll. Dafür werden die heimischen Handballer alles geben. (AZ)