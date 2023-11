Dieses Heimspiel wird ein Höhepunkt für den TSV Niederraunau

Wo FC Bayern München draufsteht, ist Erfolg drin. Die Handballer spielen bereits in der Landesliga - und jetzt beim TSV Niederraunau. Der braucht selber Punkte.

Es zählt zum Selbstverständnis des FC Bayern München, überall die Nummer eins zu sein oder es zu werden. Und es ist für jeden Gegner der Münchner ein Höhepunkt in der Runde, gegen ein Team der Nummer eins im deutschen Publikumssport anzutreten. So geht es auch den Landesliga-Handballern des TSV Niederraunau. Die Vorfreude auf das Heimspiel gegen die (noch) nicht ganz so erfolgsverwöhnten Spieler aus der Landeshauptstadt ist jedenfalls gewaltig. Anwurf im Schulzentrum in Krumbach ist am 11. November 2023 um 19.30 Uhr.

Es ist nicht weit nach oben - und auch nicht nach unten

Nachdem sie im Derby beim TSV Schwabmünchen souverän die Oberhand behalten hatten, kletterten die Raunauer Jungs mit nun ausgeglichenem Punktekonto auf den sechsten Platz in der Zwölfer-Staffel. Ein Blick auf die Tabelle verspricht einiges an Brisanz in den nächsten Spielen, denn lediglich vier Zähler trennen den aktuellen Dritten vom derzeitigen Drittletzten.

Der FC Bayern ist da im Augenblick noch ein Nachzügler. Der Aufsteiger, der sich in der zurückliegenden Runde in einer starken Bezirksoberliga fast ohne Punktverlust durchsetzte, kann eine Etage höher an diese Dominanz noch nicht anschließen. Und das, obwohl die Mannschaft unter der Saison nochmals verstärkt wurde.

Entsprechend schwer lässt sie sich in Sachen Qualität wirklich einschätzen. Auffallend bei den Bayern ist ihre mannschaftliche Ausgeglichenheit in Bezug auf die Torschützen, die sich in mehreren knappen Ergebnissen gegen starke Gegner spiegelt.

Ausgeruht in die Herausforderung

Die zuletzt spielfreien Niederraunauer konnten sich ausruhen und auf die Herausforderung vorbereiten. Durch zwei Siege in Folge hat das Team um Kapitän Björn Egger Rückenwind erhalten und will die Tendenz nun in eine Serie ausbauen. Das konsequente Training und die mannschaftliche Geschlossenheit sollten zu diesem Vorhaben beitragen. Co-Trainer Mathias Waldmann betont, wo die Ambitionen liegen: „Wir sind gut dabei. Aber wir müssen jetzt dranbleiben, um nach oben zu kommen, wo wir auch hingehören.“

Sorgen bereiten den Trainern aktuell nur die krankheitsbedingten Ausfälle sowie einige Absagen beruflicher und privater Natur. Insgesamt gehen die Raunauer Jungs aber auf jeden Fall mit breiter Brust ins Heimspiel. (AZ)