Ein Vier-Punkte-Spiel für den TSV Niederraunau

Wie der Handball-Landesligist TSV Niederraunau in den nun anstehenden Wochen der Wahrheit bestehen will. Die erste Aufgabe wartet am 5. März beim TSV Landsberg.

Schluss mit Konfetti, jetzt geht es wieder um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Und die müssen beim Handball-Landesligisten TSV Niederraunau immer wieder hart erkämpft werden. Nach zwei Wochen Faschingspause geht es für das Team jetzt zum Tabellennachbarn TSV Landsberg. Anpfiff zu diesem richtungweisenden Spiel ist am Sonntag, 5. März 2023, um 16 Uhr.

Positive Stimmung trägt die Mannschaft

Nach dem furiosen Heimsieg gegen das Spitzenteam HSG Dietmannsried-Altusried hat die Mannschaft die positive Stimmung mit in die spielfreie Zeit genommen und hier weiter an sich gearbeitet. Jetzt gilt es nämlich für die Truppe um Topscorer Kapitän Christoph Schäfer, vorbereitet zu sein für die wichtigste Phase der Saison. In den kommenden Wochen stehen ausschließlich Spiele gegen direkte Konkurrenten um den Klassenverbleib an.

Mit 13:17 Punkten steht das Team von Trainer Johannes Rosenberger aktuell auf dem siebten Platz und somit am rettenden Ufer. Der TSV Landsberg befindet sich mit 12:18 Punkten eine Position tiefer. Mit einem Sieg könnten sich die Raunauer Jungs etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und den Anschluss an Eichenau und Allach II halten – Rang fünf bliebe dann in Reichweite und das wäre ein riesengroßer Erfolg.

Im Hinspiel setzte es ein 33:36

Im Hinspiel allerdings musste sich der TSV Niederraunau den Lechstädtern nach einem schlechten Landesligaspiel 33:36 geschlagen geben.

Für die Raunauer wird es zu allererst darum gehen, wieder eine starke Abwehrleistung abzurufen, um erneut konsequent ins Tempospiel zu kommen.

Lesen Sie dazu auch

Alle Niederraunauer sind an Bord

Coach Rosenberger kann auf einen vollen Kader zurückgreifen. Freilich war in den vergangenen Wochen die Trainingsbeteiligung nicht allzu gut; einige Spieler mussten erst ihre Blessuren auskurieren. Erfreulich auf Raunauer Seite ist, dass Florian Rothermel und Rückraumstütze Gabriel Scholz nach überwundener Krankheit wieder mit an Bord sind. (AZ)