Endlich ein Heimspiel für den TSV Niederraunau?

Wie der Handball-Landesligist TSV Niederraunau auf den fehlenden Spielrhythmus reagiert und was die nächste Partie gegen den TV Immenstadt so besonders macht.

Man mag es kaum glauben in diesen unsicheren Zeiten, aber es spricht einiges dafür, dass die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau nun endlich ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr 2022 austragen können. Zu Gast in der Sporthalle des Schulzentrums in Krumbach ist an diesem 12. März Schlusslicht TV Immenstadt. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Zwei Begegnungen in vier Monaten

Aufgrund der vielen coronabedingten Spielabsagen fehlt der Mannschaft von Coach Udo Mesch komplett der Spielrhythmus. In vier Monaten fanden für den TSV Niederraunau gerade einmal zwei Begegnungen statt. Immerhin konnte im bislang letzten Auftritt ein sehr wichtiger Sieg im Derby beim TV Gundelfingen gefeiert werden. Der TSV Niederraunau steht aktuell auf dem vierten Rang. Um sich von der Abstiegszone zu entfernen, wäre ein Sieg im ersten Heimspiel des Jahres von immenser Bedeutung.

Der nächste Gegner ist ein alter Bekannter. Mit dem TV Immenstadt lieferten sich die Raunauer schon viele Duelle. Die Allgäuer stehen zwar ganz unten in der Tabelle, zeigen aber regelmäßig und mit ganz wenigen Ausnahmen, dass sie grundsätzlich jedes Team der Liga schlagen können. In den jüngsten beiden Heimspielen gegen Herrsching und Unterpfaffenhofen konnten zum Beispiel zwei Punkte geholt werden.

Wiedersehen mit Mihaly More

Für die Raunauer Jungs kommt es zu einem Wiedersehen mit ihrem früheren Trainer Mihaly More. Er wird mit seiner Mannschaft alles daran setzen, die Punkte aus Krumbach zu entführen. Nicht nur deshalb warnt Kapitän Christoph Schäfer seine Mitspieler: „Wir dürfen nicht den Fehler machen, Immenstadt auf die leichte Schulter zu nehmen.“

Im Kader des TSV Niederraunau sieht es bis auf die schmerzlich vermissten Langzeitverletzten Johannes Rosenberger und Jakob Eheim aktuell gut aus. Im Training wirken teilweise Spieler aus der zweiten Mannschaft mit.

Lesen Sie dazu auch

Maximilian Jekle: "Jetzt müssen wir da sein!"

Die Mannschaft und der ganze Verein hoffen, dass in den nächsten Wochen alle Spiele wie geplant stattfinden können. Keeper Maximilian Jekle ist total auf die erste dieser Aufgaben fokussiert und sagt: „Nach so langer Zeit endlich wieder ein Heimspiel für uns. Jetzt müssen wir da sein und punkten!“ (AZ)