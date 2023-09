Gute Vorzeichen für den Handball-Landesligisten TSV Niederraunau

Der TSV Niederraunau nimmt ein paar Stimmungsaufheller mit ins erste Heimspiel dieser Landesliga-Runde. Zu Gast ist ein guter altrer Bekannter.

Die Vorfreude ist riesig, denn zum ersten Mal in dieser Landesliga-Saison 23/24 dürfen die Handballer des TSV Niederraunau vor heimischem Publikum ran. Und gleich ist es ein heißes Derby gegen einen starken Kontrahenten, denn zu Gast in Krumbach ist der Zweitplatzierte der zurückliegenden Spielzeit, HSG Dietmannsried/Altusried. Anpfiff in der Sporthalle des Schulzentrums ist am Samstag, 23. September 2023, um 19.30 Uhr.

Allgäuer zählen zu den Topteams

Die Allgäuer gehören seit Jahren zu den Topteams der Landesliga. Aktuell starteten sie mit einem knappen 23:22-Sieg im Derby gegen den TSV Ottobeuren. Die Dietmannsrieder zeigten schon da, dass sie erneut eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit höherklassiger Erfahrung um ihren Top-Torschützen Maximilian Schneider besitzen.

In der vergangenen Saison präsentierten sich die Raunauer Jungs bei der HSG Dietmannsried/Altusried gut, verloren jedoch knapp mit drei Toren Differenz. Im Heimspiel zeigte die Raunauer Mannschaft eines ihrer besten Spiele der gesamten Runde und gewann mit sieben Toren Vorsprung. Daran möchte man jetzt zur Heimpremiere in der neuen Spielzeit natürlich anknüpfen.

Was Trainer Markus Waldmann fordert

Nach der zu deutlichen Auftakt-Niederlage in Friedberg hatte die Mannschaft in der Trainingswoche viel Arbeit vor sich. Coach Markus Waldmann bemängelte nach dem Auftaktspiel: „Wir müssen konsequenter in der Abwehr arbeiten, Ballgewinne erzielen und einfache Tore machen.“

Rückraumspieler Melvin Ugur wird seinem Team in dieser Begegnung noch fehlen. Ansonsten kann der Trainer auf einen vollen Kader zurückgreifen. Das schürt die Hoffnung auf einen Heimsieg, der Sicherheit geben könnte. (AZ)

