18:25 Uhr

Markus Waldmann ist wieder Trainer des TSV Niederraunau

Plus Trainer Markus Waldmann sieht sich beim Handball-Landesligisten TSV Niederraunau als Teil des Ganzen - und die nächste Saison als große Herausforderung.

Von Jan Kubica

In Zeiten des Übergangs sind Kompetenz und Routine gefragte Stilmittel. Wenig verwunderlich setzt der Handball-Landesligist TSV Niederraunau also für die kommende Runde 23/24 auf einen Trainer, der die Verhältnisse vor Ort in- und auswendig kennt. Markus Waldmann wird das Team betreuen. Das sportliche Ziel zurrte er bereits in der Frühphase der Vorbereitung fest.

„Für uns kann es nur heißen, so schnell wie möglich ins gesicherte Mittelfeld zu kommen“, sagt Waldmann, um im selben Atemzug zuversichtlich anzufügen: „Aber ich schätze uns gut genug ein, dass wir das schaffen.“

