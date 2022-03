Niederraunau freut sich auf's Landesliga-Gipfeltreffen

Als Tabellenzweiter erwartet der TSV Niederraunau den Ligaprimus TSV Allach. Geht was?

Handball paradox in der Landesliga: Obwohl der TSV Niederraunau rechnerisch noch nicht einmal den Klassenerhalt hundertprozentig sicher hat, steht das Team von Trainer Udo Mesch auf dem zweiten Platz. So kommen die Mittelschwaben unverhofft zu einem Gipfeltreffen. An diesem 2. April kreuzt der TSV Allach in der Sporthalle des Krumbacher Schulzentrums auf – und die Münchner thronen an der Tabellenspitze. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

In Immenstadt erreichten die Raunauer zuletzt ihren vierten Landesliga-Sieg in Folge. Mit dem Abstieg dürften sie nichts mehr zu tun haben. Da ein Absturz bei noch vier ausstehenden Spielen allerdings rechnerisch immer noch möglich ist, soll nun auch die letzte Sicherheit erreicht werden. Und das möglichst schnell. Entsprechend offensiv denken die Niederraunauer über die Möglichkeit eines Sieges gegen den Tabellenführer nach.

Niederraunau möchte das Abstiegsgespenst mit einem Sieg verabschieden

Wobei Allach schon sehr souverän aufgetreten ist im bisherigen Saisonverlauf. Das Team steht mit 17:3 Punkten da und besitzt schon recht deutlichen Vorsprung auf die Verfolger. Lange sah es nach einem Zweikampf mit der HSG Dietmannsried/Altusried aus. Die Allgäuer schwächeln jedoch seit geraumer Zeit und so sieht es ganz danach aus, als sollten die Münchner mit ihrem Trainer Johannes Borschel in die Bayernliga aufsteigen. Damit würden die hervorragende Jugendarbeit und der konsequente, professionelle Aufbau der Männermannschaft Früchte tragen. Im Hinspiel kassierten die Raunauer nach einer ordentlichen ersten Halbzeit die traditionelle Pleite, leisteten sich dabei eine schwache zweite Halbzeit. Nun soll vor heimischem Publikum die Revanche gelingen.

Allerdings hat Coach Mesch wieder vermehrt Personalsorgen. Teils wichtige Stammspieler konnten verletzungsbedingt nicht am Trainingsgeschehen teilnehmen. Trotzdem wollen die Blau-Weißen den Favoriten ärgern. Mesch kündigt an: „Wir werden sieben Mann auf die Platte bringen und ihnen einen Kampf liefern.“ Mit einem Sieg wäre das Wort Abstiegsgefahr für diese Runde endgültig Geschichte. (AZ)

