Niederraunauer Handballer gewinnen deutlich gegen Augsburger

Nach dem straffen Saisonbeginn kommen die Niederraunauer Handballer allmählich zurück in die Erfolgsspur und gewinnen klar mit 28:18 gegen Haunstetten.

Die Niederraunauer Handballmänner um Trainer Markus Waldmann kamen am Samstag schnell in Heimspielstimmung und konnten in der Landesliga Süd gegen die Haunstetter Konkurrenz wichtige Punkte einfahren. Die Niederraunauer hatten bereits eine 6:2-Führung verbucht, als erst acht Spielminuten auf der Uhr standen. Trotz eines Hängers in der zweiten Halbzeit war der wichtige Heimsieg nie in Gefahr.

Spielmacher Oliver Blösch knüpft an alte herausragende Leistungen an

Durch die beiden Außenspieler Jakob Eheim und Timo Egger starteten die Raunauer Jungs wie schon so oft in dieser Saison konsequent und motiviert in die Partie. Durch eine strenge, aber letztlich konsequente Spielleitung der Unparteiischen fand die Begegnung gegen die Haunstetter aus Augsburg in der ersten Hälfte sehr oft mit einem Spieler weniger auf dem Parkett statt.

Auch der Krumbacher Spielmacher Oliver Blösch knüpfte endlich wieder an die herausragende Saisonleistung des letzten Jahres an und brachte die Raunauer Jungs mit einer komfortablen 18:12-Führung in die Halbzeit.

Die Stimmung der circa 350 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle war nicht nur während der Halbzeitpause spürbar positiv, und sie übertrug sich auch auf das Team. Die blau-weißen Jungs vom TSV wurden über das ganze Spiel frenetisch angefeuert. Doch der Start in die zweite Hälfte entsprach ganz und gar nicht den Erwartungen von Raunau-Coach Markus Waldmann und Co-Trainer Mathias Waldmann.

Bis zur 45. Minute mit nur einem eigenen erzielten Tor machten sich die Raunauer Jungs die Partie selbst unnötig schwer. Doch MVP (Most Valuable Player / Auszeichnung für „wertvollsten“ Spieler) der Partie Maxi Klaußer konnte durch insgesamt drei gehaltene Siebenmeter die Jungs vom TSV während der Crunchtime im Spiel halten.

Wie schon oft in dieser Saison bestätigte Björn Egger seine Kapitänsrolle in der Mannschaft und brachte die Raunauer Jungs Schritt für Schritt zum letztlich dann doch deutlichen Heimsieg.

Das Trainer-Duo Waldmann war nach dem Heimerfolg gegen die Augsburger spürbar erleichtert, aber es appellierte an die Jungs, in der kommenden Woche hoch motiviert wie bisher zu trainieren. Am Kommenden Wochenende haben die Niederraunauer Handballer spielfrei und können die Ergebnisse der Landesliga-Konkurrenz auf der Couch verfolgen. Danach geht es am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr in Schwabmünchen aufs Parkett. Dann ist wieder Derbytime angesagt. (AZ)

Niederraunau: Maxi Klaußer, Jakov Sumic (beide Tor); Hegenbart Moritz; Egger Björn (6/2); Mutzel Fabio; Eheim Jakob (4); Kornegger Moritz (7/1); Egger Timo (4); Klaußer Michael; Blösch Oliver (3); Hegenbart Vincent (2); Ugur Melvin (2)