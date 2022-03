Plötzlich ist der TSV Niederraunau Zweiter

Der TSV Niederraunau siegt weiter – und bleibt in der Handball-Landesliga dennoch abstiegsbedroht.

Es war das erwartet harte Spiel für die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau. Letztlich aber haben sie auch gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Das 25:18 (11:10) spülte die Mittelschwaben vorübergehend sogar auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne.

Kühlen Kopf bewahrt

Es war phasenweise bemerkenswert, wie das junge Team des TSV den Kampf annahm und in vielen engen Spielsituationen kühlen Kopf bewahrte. Dabei hatte sich die Personalsituation vor dem Heimspiel erneut verschärft. Die Verletzung von Lasse Sadlo erweist sich als hartnäckig und auch sein Vertreter Valentin Baumgarten konnte nicht mitwirken. Somit fehlten Niederraunau zwei wichtige Kreisspieler. Zu allen Überfluss konnte auch Trainer Udo Mesch krankheitsbedingt nicht coachen. Für ihn übernahm Co-Trainer Michael Thalhofer. Der lobte im Rückblick: „Aufgrund unserer aktuellen Form hatte ich, auch als das Spiel in der zweiten Halbzeit hart umkämpft war, immer volles Vertrauen in unsere Stärke.“

Ihre physische Überlegenheit setzten die Gäste in Form einer extrem defensiven Abwehrformation taktisch klug ein. Dies bereitete dem TSV Niederraunau von Anfang an große Probleme. Zwar in derselben Grundformation, aber in der Umsetzung sehr verschieden agierte deren Abwehr. Da dies ebenfalls sehr gut funktionierte, entwickelte sich ein Spiel mit wenigen Toren.

6:0-Tore-Serie bringt Entscheidung

Seitens der Gastgeber leisteten Christoph Schäfer, Björn Egger und Marius Waldmann im Mittelblock Schwerstarbeit und das sehr erfolgreich. Dennoch war beim 14:15 (45.) auch ein Gästeerfolg möglich. Doch nun schafften es die Raunauer Jungs, auch im Angriff Akzente zu setzen. Marius Waldmann und Gabriel Scholz erzielten wichtige Tore. Björn Egger und Moritz Kornegger konnten die Abwehr der Gäste nun ebenfalls überwinden. Und da Torhüter Maximilian Jekle fast alles hielt, setzte sich der TSV Niederraunau innerhalb weniger Minuten mit einer 6:0-Tore-Serie auf 20:15 ab. Die Entscheidung war gefallen.

Den Sprung auf Platz zwei haben sich die Spieler des TSV Niederraunau absolut verdient; er ist Ausdruck der seit Wochen starken Leistungen. Bei bis zu fünf Absteigern und einigen Mannschaften, die weniger Spiele absolviert haben, kann der Tabellenplatz allerdings trügen. Die Raunauer Jungs müssen auf jeden Fall weiter siegen. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Klaußer, Jekle; Kiebler (3), Thalhofer, Kornegger (6), Egger (4), Schäfer, Blösch, Mar. Waldmann (6/2), Mat. Waldmann (3), Scholz (3)