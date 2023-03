Tempo und Taktik ebnen dem TSV Niederraunau den Weg zum Auswärtscoup

Der Handball-Landesligist TSV Niederraunau gewinnt ein Vier-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Ein heißes Duell im Kampf um den Klassenerhalt hatten die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau erwartet. Am Ende landeten sie einen überdeutlichen Sieg im Vier-Punkte-Spiel beim TSV Landsberg. Lautstark angefeuert von 100 mitgereisten Fans, die für Heimspiel-Atmosphäre sorgten, gelang ein verdientes 34:21 (16:13).

Hinspiel konsequent analysiert

Im Abschlusstraining hatten die Mittelschwaben das Hinspiel, dass aufgrund einer schwachen Leistung verdient verloren worden war, genau analysiert. Coach Johannes Rosenberger verlangte von seiner Mannschaft die gleiche Einstellung und Leidenschaft, die sie vor der Faschingspause beim Heimsieg gegen Dietmannsried/Altusried gezeigt hatte. Im Vordergrund sollte wieder die konsequente Abwehr stehen; ihr Auftrag war es, den Grundstein für das Tempospiel der Raunauer Jungs zu legen.

Das gelang in den ersten 15 Minuten noch nicht. Die Abwehr der Niederraunauer stand zunächst zu defensiv und ließ die Landsberger Rückraumschützen zu einfach in die Nahwurfzone. Außerdem hatten die Raunauer Jungs Probleme mit dem groß gewachsenen Kreisläufer der Landsberger, der sich immer wieder gut in Szene setzte.

Florian Rothermel erzielt elf Tore

Ab der 20. Minute stand die Abwehr besser und das Tempospiel konnte umgesetzt werden. Vor allem die linke Seite, die mit dem genesenen Florian Rothermel besetzt wurde, lief heiß. Drei Tore hintereinander gelangen dem Linksaußen, am Ende war er mit insgesamt elf Treffern bester Werfer des Spiels.

Ein Rückraumkracher von Melvin Ugur brachte den Niederraunauern einen Drei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit ein.

In der Pause wurde das Augenmerk vor allem auf eine noch bessere Abwehr gelegt, um so einfache Tore über die erste und zweite Welle zu erzielen. Außerdem wollte Niederraunau in der gegnerischen Abwehr mit gezielten Kreuzungen Lücken für den Torerfolg finden.

Die Gäste verschliefen aber – wie schon in großen Teilen dieser Saison – den Start der zweiten Halbzeit. Landsberg kam mit zwei schnellen Toren auf 15:16 heran.

Platzverweis gegen Landsberg als Knackpunkt

Der TSV Niederraunau fand nur schwer in die Partie zurück. Dann aber der Knackpunkt: Nach einem Kopftreffer gegen Moritz Kornegger wurde der verursachende Landsberger zu Recht mit Rot vom Platz gestellt und keine 20 Sekunden später flog der nächste Landsberger für zwei Minuten. Das nutzte Valentin Baumgarten, der seit langer Verletzungspause wieder ein Spiel für die Niederraunauer Männer absolvierte, hervorragend. Er konnte sich in dieser Phase mit zwei Treffern in die Torschützenliste eintragen.

Oli Blösch, Jakob Eheim und Gabriel Scholz, der vom Sieben-Meter-Strich fehlerfrei blieb, schraubten den Spielstand schnell auf 23:17. Da sich auch Maximilian Jekle im Tor der Raunauer durch starke Paraden auszeichnete und das Tempospiel bestens ausgenutzt wurde, konnte der Vorsprung gegen die nun erschöpften Hausherren auf 13 Tore ausgebaut werden.

Das Team muss das Erfolgsgefühl nun in die Trainingswoche mitnehmen. Immerhin wartet als nächster Gegner der TSV Allach II und damit erneut ein direkter Tabellennachbar des TSV Niederraunau. Auch hier ging das Hinspiel verloren - vielleicht gelingt auch hier die sportliche Revanche in der zweiten Saisonhälfte. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Sumic, Jekle; Rothermel (11), Thalhofer, Kornegger (2), Egger (5), Schäfer, Eheim (3), Scholz (7/4), Baumgarten (2), Blösch (1), Hegenbart (2), Ugur (1)