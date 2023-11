TSV Niederraunau spekuliert auf einen Coup

Die Handballer des TSV Niederraunau fordern in Krumbach Landesliga-Primus SV Anzing. Viel wird davon abhängen, wie die besten Werfer beider Teams drauf sind.

Das Wort Tabellenführer ist für Handballer wie Fans des TSV Niederraunau Motivation genug, noch ein bisschen mehr zu wollen als normalerweise. Zumal die bittere Niederlage in Unterpfaffenhofen ja auch aus den Köpfen der Mittelschwaben soll. Umso schöner wäre da ein Heimsieg gegen Landesliga-Primus SV Anzing. Anwurf im Schulzentrum in Krumbach ist am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr.

Team hinkt eigenen Erwartungen hinterher

Es gilt, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mit 8:8 Punkten rangiert der TSV aktuell auf dem sechsten Platz und hinkt damit den eigenen Erwartungen hinterher. Umso wichtiger ist es für die Mannschaft von Trainer Markus Waldmann, daheim wieder zu punkten.

Dass es kein leichtes Unterfangen wird, lassen die aktuelle Tabelle und die Spielergebnisse der Anzinger Löwen erahnen. Sie sitzen mit bärenstarken 14:2 Punkten auf dem Liga-Thron. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga in der vergangenen Saison konnten die dortigen Verantwortlichen die Mannschaft großteils zusammen halten. Den Kern des Kaders bilden schon seit Jahren die Zwillinge Jonathan und Marinus Limbrunner, die nach wie vor auf höchstem Niveau agieren. Gepaart mit einigen jungen Spielern und dem torgefährlichen Florim Hoxha auf Rechtsaußen fegen die Anzinger nur so durch die Liga, den direkten Wiederaufstieg immer fest im Blick. Einzig und allein am jüngsten Spieltag mussten die bis dahin Ungeschlagenen nach einem engen Spiel die Punkte an Ottobeuren abgeben.

TSV Niederraunau steht unter Druck

Das weckt auch Hoffnung bei den Raunauern, die ja in eigener Halle jeder Mannschaft Paroli bieten können. Der Trainer schwor die Seinen bereits zu Beginn der Trainingswoche darauf ein, dass die Punkte im altehrwürdigen Schulzentrum bleiben müssen, wenn man sich wieder nach oben orientieren will.

Derzeit macht die Erkältungswelle den Raunauer Jungs etwas zu schaffen, trotzdem werden die Männer alles in die Waagschale werfen, um einen Sieg einzufahren. Viel wird davon abhängen, ob die besten Torjäger der Liga ihre Form konservieren können. In dieser Rangliste stehen die Niederraunauer aktuell an der Spitze: Moritz Kornegger hat in acht Spielen 85 Tore geworfen. Sein engster Verfolger ist Florim Hoxha, der bislang 69 Treffer markierte. Auch bei den jüngsten Niederlagen beider Teams ragten diese Handballer heraus: Kornegger traf neun-, Hoxha achtmal. (AZ)

