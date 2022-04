TSV Niederraunau: Vom Abstiegskandidaten zum Titelanwärter

Nach dem Sieg gegen den TSV Allach übernimmt der TSV Niederraunau die Landesliga-Spitze. Obwohl das Wort niemand in den Mund nimmt: Der Aufstieg ist jetzt drin.

Das Topspiel der Handball-Landesliga hat alle Erwartungen erfüllt. Hochklassiger Sport, mehrere Führungswechsel und Spannung bis zur letzten Sekunde verzückten alle Beteiligten im Krumbacher Schulzentrum. Am ende siegte der Außenseiter. Nach einem wahren Handball-Fest feierte der TSV Niederraunau mit seinen Fans unter den 400 Zuschauenden ein 29:28 (15:13). Damit rückten die Mittelschwaben auf den ersten Tabellenplatz nach vorne. Und es ist durchaus möglich, dass es dabei bleibt.

Fantastische Stimmung

Fantastische Stimmung umfing die die formstarken Hausherren, die in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt hatten, und die in der laufenden Saison bislang stabilste und beste Mannschaft der Liga. Die Gäste aus Allach stellen dank jahrelang erfolgreicher Jugendarbeit einen qualitativ hochwertigen und breiten Kader und haben mit dem ehemaligen Raunau-Schreck Johannes Borschel einen Fachmann auf der Trainerposition. Nicht umsonst hatten die Münchner vor ihrer Fahrt nach Krumbach erst ein Spiel verloren.

Die Sache begann ausgeglichen und wurde in den Abwehrreihen intensiv geführt. Beim Stand von 5:4 (10.) verteilten die souveränen Unparteiischen bereits fleißig Verwarnungen. Es folgte der erste Zwischenspurt des TSV Niederraunau. Durch konsequentes Angriffsspiel konnte auf 10:6 erhöht werden. Doppelt erfolgreich war der wieder starke Marius Waldmann. Im Angriff wurde der Spielmacher diesmal am Kreis eingesetzt und konnte so Kräfte für die Abwehrarbeit sparen.

TSV Niederraunau abgeklärt

Doch anschließend zeigte sich die Qualität der Gäste. Allach ließ in den folgenden zehn Minuten kein Tor mehr zu. Plötzlich stand es 10:12. Die junge Niederraunauer Mannschaft zeigte sich aber abgeklärt und ließ sich durch den Allacher Lauf nicht verunsichern.

In der zweiten Halbzeit vollbrachten die Raunauer Jungs ihre wohl beste Leistung der Saison. Auf Basis einer hervorragenden Abwehr wurde schnell nach vorne gespielt und im Positionsangriff überzeugten die Rückraumspieler Björn Egger, Oliver Blösch, Gabriel Scholz und Moritz Kornegger. Die Folge war eine verdiente und komfortable 25:18-Führung eine Viertelstunde vor Schluss.

Doch nun stand die nächste Wende an: Die Rote Karte gegen Moritz Kornegger und mehrere technische Fehler brachten Allach zurück ins Spiel und die Gäste schafften zwei Minuten vor Ende sogar den Ausgleich (28:28).

Mathias Waldmann stark

Jetzt war es Routinier Mathias Waldmann, der seine starke Leistung krönte und mit einem Durchbruch aus dem Rückraum das 29:28 erzielte. Es war allerdings immer noch eine Minute zu spielen und die Ereignisse überschlugen sich. Zuerst klaute Oliver Blösch den Ball und der Sieg schien in greifbarer Nähe. Doch ein Fehlwurf und ein unglücklicher Abpraller verschafften den Gästen noch einmal zu Chance auszugleichen. Den letzten Wurf vereitelte dann Torhüter Maximilian Jekle mit einer großartigen Parade.

Für den Moment grüßt der TSV Niederraunau nun sogar von der Tabellenspitze. Da die nun zweitplatzierten Allacher zwei Spiele weniger absolviert haben, kann sich das aber schnell wieder ändern. Ob in dieser verrückten Saison nun sogar der Aufstieg ein Thema ist? Abteilungsleiter Bernd Maisch dämpft die Euphorie etwas: „Es fühlt sich sehr gut an, auf die Tabelle zu schauen und es ist ein super Erfolg des Teams. Unser Ziel war und bleibt trotz allem der Klassenerhalt.“ (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Klaußer, Jekle; Kiebler, Thalhofer (2), Kornegger (7/3), Egger (5), Schäfer, Blösch (3), Mar. Waldmann (8/1), Scholz (1), Klaußer, Mat. Waldmann (3)