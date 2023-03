Und plötzlich hat der TSV Niederraunau Platz fünf im Blick

Mit einem Heimsieg wollen die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau ihren guten Lauf fortsetzen. Das ist in Sachen Klassenerhalt auch nötig.

Die Tabelle lügt nie, aber manchmal erzählt sie nicht die ganze Wahrheit. Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau täten sich jedenfalls keinen Gefallen, wenn sie nach zwei Siegen in Folge nun plötzlich nachlassen würden. Entsprechend heiß sind sie auf das Heimspiel gegen den TSV Allach II. Ein Sieg wäre ein weiterer, dann womöglich vorentscheidender Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Anpfiff im Krumbacher Schulzentrum ist am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr.

Konzentrierte Leistung abrufen

Ein Erfolg würde die Mittelschwaben am direkten Tabellennachbarn vorbei auf Tabellenplatz fünf im Zwölfer-Feld der Landesliga Süd hieven. Diesen Sprung nach oben peilen die Raunauer Jungs an, sie wollen sechs Tage nach der überzeugenden Vorstellung beim Auswärtserfolg in Landsberg erneut eine konzentrierte Leistung abrufen.

Und sie müssen es auch. Denn viel Luft zum Atmen bleibt den Mittelschwaben nicht. Mit dem Eichenauer SV auf Platz sieben und dem TSV Landsberg auf dem achten Rang befinden sich immer noch zwei Konkurrenten um die sichere Tabellenregion in unmittelbarer Schlagdistanz. Umso wichtiger ist es nun für die Mannschaft von Trainer Johannes Rosenberger, die Siegesserie aufrecht zu erhalten.

Der TSV Allach II kommt mit breiter Brust

Dabei wird der Gegner mit breiter Brust in Krumbach auftauchen. Auch die Münchner konnten im jüngsten Spiel einen souveränen Sieg einfahren. Gegen den Tabellenneunten aus Burghausen gewannen sie 39:26. Herausragend dabei agierte Lorenz Breuning, der 13 Treffer beisteuerte. Zuvor allerdings hatte die Bayernliga-Reserve in der Landesliga-Rückrunde noch nicht überzeugen können. Gleich vier Niederlagen in Serie musste Allach II einstecken.

Das Hinspiel war aus Niederraunauer Sicht eine umkämpfte und letztlich knapp verlorene Begegnung. Bis zum 18:14-Halbzeitstand hatten die damaligen Hausherren die Raunauer Jungs fest im Griff. Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Mittelschwaben nicht die nötigen Mittel, um das Spiel doch noch zu kippen. Somit stand am Ende ein verdientes 33:31 auf der Anzeigentafel.

Gewachsenes Selbstvertrauen beim TSV Niederraunau

Nun aber sind die Karten neu gemischt. Zum einen treten die Niederraunauer mit all dem gewachsenen Selbstvertrauen an, das sie mit ihren jüngsten Erfolgen gesammelt haben. Zum anderen ist auch in dieser Saison die Heimstärke ein klares Charakteristikum des immer noch jungen Teams. Daran ist traditionell auch die stimmungsvolle Atmosphäre maßgeblich beteiligt. (AZ)