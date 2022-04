Zeit des Abschieds bei den Handballern des TSV Niederraunau

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau sagen ihrem Trainer Udo Mesch und einigen Spielern Ade. Für die Fans gibt’s nach dem Heim-Finale dieser Runde Freibier.

Ein Punkt ist das Minimalziel der Niederraunauer Handballer für das Landesliga-Heimspiel gegen die HSG Würm-Mitte. Es geht diesmal nicht allein um ein sportlich gutes Abschneiden: Für die aktuelle Runde ist es der letzte Auftritt vor eigenem Publikum und da gibt’s hinterher, so ist es Tradition beim TSV Niederraunau, Freibier für die Fans. Anspiel im altehrwürdigen Krumbacher Schulzentrum ist an diesem Karsamstag um 19.30 Uhr.

Ein Punkt sollte noch her, um ganz sicher zu sein

Nach dem überraschenden Heimerfolg über Tabellenführer TSV Allach und insgesamt fünf Siegen in Folge waren sich eigentlich alle einig, dass das Team mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben würde. Aber Vorsicht ist bekanntlich oberste Maxime beim TSV und so halten die Verantwortlichen – inhaltlich korrekt – fest, dass Niederraunau, wenn’s ganz dumm läuft, noch auf Platz fünf abrutschen könnte, der zu Relegationsspielen um den Klassenerhalt zwingt. Auch um sich endgültig von allen Spekulationen und Rechenspielen verabschieden zu können, brauchen die Niederraunauer noch einen Punktgewinn.

Diesen will das Team von Trainer Udo Mesch also an diesem 16. April gegen den Landesliga-Dino aus dem Westen der Landeshauptstadt holen. Mit der HSG Würm-Mitte haben sich die Mittelschwaben in den vergangenen Jahren schon viele enge Duelle geliefert. Aktuell steht das Team aus dem Münchner Umland mit 10:12 Punkten mitten im Abstiegskampf. Da die „Würmer“ allerdings noch fünf Spiele zu absolvieren haben, ist für sie alles möglich. Entsprechend motiviert werden sie in Krumbach anreisen.

Da ist noch eine Rechnung offen

Im Hinspiel gab der TSV einen schon sicher geglaubten Sieg im Lauf der zweiten Halbzeit aus der Hand und verlor 26:28. Es war eine der schlechtesten Saisonleistungen der Mesch-Schützlinge. Es ist also noch eine sportliche Rechnung offen.

Das Duell gegen Würm-Mitte wird zugleich das letzte Heimspiel für Trainer Udo Mesch sein. Er hat sich schon vor geraumer Zeit dazu entschieden, nächste Saison keine Handballmannschaft zu coachen. Für die Spieler Matthias Waldmann, Maximilian Jekle und Oliver Kiebler wird es ebenfalls ein Abschiedsspiel vor den eigenen Fans. Waldmann wurde nach den schweren Verletzungen von Johannes Rosenberger und Jakob Eheim kurzfristig aus der Handball-Rente zurückgeholt. Wie wichtig dies für das Team war, zeigten seine Leistungen seit seinem Comeback. Jekle und Kiebler werden in der nächsten Saison aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Alle drei Spieler waren seit dem Übergang aus der Jugend in den Männerbereich durchgehend ein wichtiger Teil der Niederraunauer Mannschaft und haben im blau-weißen Trikot viel zusammen erlebt.

Oliver Kiebler lobt die Fans

Wie immer bedankt sich der TSV Niederraunau im finalen Heimspiel einer Saison bei seinen Fans. Nach dem Spiel wird es Wurstsemmeln und Freibier geben. Oliver Kiebler sagt dazu: „Die Unterstützung war in dieser Saison wieder einmal einzigartig. Durch Corona blieben in vielen Hallen die Ränge nahezu leer, wir aber haben trotz aller G-Regeln zu Hause und auch auswärts immer eine tolle Unterstützung auf dem Feld gespürt.“ (AZ)