Schwarzfischerei in Haselbach: Zwei Männer fischen geschützte Arten

Zwei Männer sind zu Besuch in Deutschland und fischen in Haselbach ohne Erlaubnis und sogar geschützte Arten. Die Staatsanwaltschaft stellt das Equipment sicher.

Am Sonntagnachmittag haben gegen 17 Uhr Zeugen der Polizei zwei Schwarzfischer nördlich von Haselbach gemeldet. Die Täter konnten dann den Beamten laut Polizeibericht keinen Fischereischein vorweisen. Außerdem hatten sie schon diverse Fische gefangen, von denen auch einige unter das Bundesnaturschutzgesetz fallen, da sie auf der „Roten Liste der Fische Bayerns“ stehen. Das gesamte Angelequipment wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Einziehung sichergestellt. Da die beiden Täter nur zu Besuch in Deutschland waren, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben. Die erbeuteten Fische wurden dem Pächter übergeben. (AZ)