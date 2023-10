Forsttechniktraining in Hausen: So kann die Waldarbeit sicher ablaufen

Beim jährlichen Forsttechniktraining in Hausen werden Waldbewirtschafter und Waldwarte "fit" gemacht. Auf was es bei der Waldarbeit ankommt.

Mit dem Herbst beginnt wieder die Zeit der planmäßigen Waldarbeit. Damit die Saison für die kommunalen Waldbesitzer und die Nutzungsrechtewälder, welche die forstliche Betriebsleitung und -ausführung dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim übertragen haben, ohne Unfälle verläuft, bietet dieses ein Scherheitstraining an. Über 40 kommunale Waldbewirtschafter haben sich daher im Nutzungsrechtewald Hausen eingefunden und sich in Sachen „Sicherheit und Ergonomie bei Holzernte und Bestandespflege“ auf den neuesten Stand gebracht. Unterstützt wurden die Förster des AELF dabei durch Michael Wenni von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Wie wichtig der Sicherheitsaspekt in der Holzernte ist, zeigen die Zahlen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft: 2022 gab es in den Bereichen Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 55 tödliche Unfälle in Bayern, davon allein 22 im Wald. Michael Wenni betonte den kritischen Faktor Zeit: Wenn es schnell gehen solle, dann "geht es auch schnell schief.“

Die Jungbestandspflege war der zweite Themenschwerpunkt der diesjährigen Schulung. Die Bedeutung der richtigen und rechtzeitigen Pflege erklärte Thomas Zimmermann, Leiter des Forstreviers Ettenbeuren am AELF. Es sei ganz entscheidend für den Waldumbau, möglichst viele Mischbaumarten auf die sonst so fichtendominierten Flächen zu bringen oder zu halten. Forstwirtschaftsmeister Joachim Geyer führte den Umgang mit Freischneider und Akkusäge in der Pflege live vor. So konnten die Teilnehmer die Fläche vor und nach dem Eingriff beurteilen und den Effekt diskutieren. (AZ)