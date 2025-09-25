Die neue Kollegin im OP heißt Rosa – und sie ist ein Roboter

In einem der Operationssäle der Klinik Krumbach herrscht ein ungewöhnlicher Betrieb. Kein Patient liegt auf dem Tisch, kein Piepsen der Überwachungsgeräte, keine Instrumente klirren. Nur die Lüftungsanlage säuselt vor sich hin. Und trotzdem ist plötzlich großes Gewusel. Einige Medienvertreter wurden von den Kreiskliniken eingeladen, um eine neue Kollegin von Weltrang vorzustellen, nämlich „Rosi“, wie sie liebevoll von den Klinikbeschäftigten genannt wird. Eigentlich heißt der Neuzugang Rosa (Abkürzung steht für Robotic Orthopedic Surgical Assistant) und ist ein hochmodernes Gerät: Ein KI-gestützter Operationsroboter, der seit September bei Eingriffen am Knie assistiert. Klinikvorstand Robert Wieland betont die Bedeutung von Rosa, deren Anschaffung für ein kleines ländliches Krankenhaus wie in Krumbach nicht selbstverständlich sei. Das System bringe Hightech-Medizin nach Krumbach, für Patienten des gesamten Landkreises und darüber hinaus. Für das Endo-Prothetik-Zentrum beginne ein neues Zeitalter.
Krumbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden