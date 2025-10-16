Hightech gegen Hochwasser: Israelische Studierende wollen Leben im Landkreis Günzburg retten

„Was, so viel Wasser kam von diesem kleinen Fluss?“ Die israelischen Studierenden staunen, als sie am Mittwoch in Höselhurst am Ufer der Günz stehen. Der Namensgeber des Landkreises plätschert an diesem Tag friedlich dahin, ringsum grünt und blüht es im Sonnenschein. Eine Idylle. Doch das Video auf ihren Handys zeigt ein anderes Bild: braune Wassermassen, die alles mit sich reißen. Die Katastrophe vom vergangenen Jahr. Und genau das wollen die über 20 Studierenden aus Israel, Deutschland und den USA verhindern. Ein weiteres Hochwasser soll keine solch verheerenden Folgen mehr haben. Im Rahmen eines Bayerisch-Israelischen Innovationsprogramms will die internationale Gruppe digitale Lösungen finden – mit Drohnen und KI.

Durch BIPA kommen Studierende aus Israel, USA und Deutschland in Günzburg zusammen

Der „Bavaria Israel Partnership Accelerator“ (BIPA) bringt die Hochschule München und das israelische Außenministerium zusammen. Normalerweise geht es dabei um innovative Start-ups. Doch im Landkreis Günzburg dreht sich alles um Katastrophenschutz. Landtagsabgeordnete Jenny Schack brachte den Stein ins Rollen. „Die Mission ist, Leben zu retten“, erklärt sie, „Wir sind vielleicht nur ein kleiner Landkreis. Aber wir holen uns international die Besten.“

Der Kreis Günzburg fungiert dabei als Pilotregion und liefert reale Daten sowie lokale Expertise, der Freistaat fördert das Projekt. „Und wenn es um schnelles Krisenmanagement geht, ist Israel der geeignete Ansprechpartner“, erklärt Schack. Zwei Monate lang tüfteln die Studierenden an dem Projekt. Am Ende wird ein Open-Source-Programm stehen, das auch andere Landkreise nutzen können. „Die hier trainierte KI schützt nicht nur vor Hochwasser“, ergänzt die Landtagsabgeordnete, „sie lässt sich auch bei Waldbränden einsetzen.“

Für den Blick vor Ort flog die zehnköpfige israelische Delegation für eine Woche nach Bayern. Vor dem Besuch am Damm in Höselhurst führt Daniel Kramer in die Materie ein. Der IT-Experte des Landratsamts steht vor einer Gruppe junger Menschen, die meisten mit Laptop vor sich. Die Atmosphäre erinnert an ein Uniseminar. Amtssprache: Englisch. Nach kurzer Zeit brechen die Fragen los: „Wie lange vor der Flut schlug das System Alarm? Wer warnt wen?“ „Wie messen die Behörden die Wassermassen?“ „Wann rücken die Feuerwehren aus?“ „Kam die Katastrophe durch Schneeschmelze, Starkregen oder Missmanagement zustande?“ Die Fragerunde beweist: Hier sitzen keine gewöhnlichen Studierenden.

Icon vergrößern Landtagsabgeordnete Jenny Schack holte das Bayerisch-Israelische Innovationsprogramm in den Landkreis Günzburg. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Landtagsabgeordnete Jenny Schack holte das Bayerisch-Israelische Innovationsprogramm in den Landkreis Günzburg. Foto: Alexander Kaya

Für die Gruppe stehen in den kommenden zwei Monaten drei ambitionierte Herausforderungen im Mittelpunkt. Die erste Aufgabe: intelligente Ressourcenplanung im Ernstfall. Ein System soll in wenigen Sekunden errechnen, an welchen Stellen Sandsäcke gebraucht werden und wo die mobilen Hochwasserschutzbarrieren, sogenannte Boxwalls, die Flut stoppen können. Die Software soll auch die Verteilung der Einsatzkräfte optimieren: Welche Helfer packen hier mit an, welche rücken anderswo aus? Statt manueller Schätzungen liefert die KI präzise Zahlen und soll so im Erstfall kostbare Minuten sparen.

Neue Möglichkeiten mit Drohnen für den Katastrophenschutz

Die zweite Herausforderung setzt auf Drohnen und KI. Eine neue Drohnentechnik durchleuchtet den Waldboden und spürt potenzielle Rückhalteflächen für Hochwasser auf. Bisher scheiterte das, da die Drohnen nicht unter die Baumkronen blicken konnten. Zudem verrät die Technik, wo der Boden eben genug für eine Boxwall ist. Denn die Plastikwände halten nur auf glattem Untergrund, schon eine holprige Wiese macht sie nutzlos.

Die dritte Aufgabe konzentriert sich auf eine optimierte Evakuierungsplanung. Ein Tool, gefüttert mit anonymisierten Einwohnerdaten, soll in Echtzeit zeigen, welche Bewohnerinnen und Bewohner bei Hochwasser in Gefahr schweben und wie viele Menschen in den Gebäuden wohnen. Es verknüpft Bevölkerungsdaten mit Infrastruktur und Gefahrenzonen. „So vermeiden wir, dass Feuerwehrleute die Menschen mit Booten evakuieren müssen“, erklärt Schack.

Icon vergrößern Idyllisch sieht es an der Günz in Höselhurst an diesem Tag aus. Doch das Gewässer kann auch ganz anders. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Idyllisch sieht es an der Günz in Höselhurst an diesem Tag aus. Doch das Gewässer kann auch ganz anders. Foto: Alexander Kaya

Für den Landkreis bieten die Innovationen eine Chance, bei einer kommenden Notlage das Koordinierungschaos einzudämmen. Und für die Studierenden bedeutet das Projekt, dass sie ihre digitalen Lösungen testen und validieren können. Aber auch, in einem internationalen Team zu arbeiten, wie Jenny John betont. Die Bachelorstudentin lernt internationales Wirtschaftsingenieurwesen in Landshut. „Es ist großartig, so viele Kulturen kennenzulernen und mit brillanten Köpfen zusammenzuarbeiten, die alle dieselbe Vision verfolgen: Die Welt ein Stück besser machen.“