Schlosserei Ursberg unterstützt die Wasserwacht Krumbach nach Hochwasserschäden

Das verheerende Hochwasser im Juni 2024 hat auch vor der neuen Wachstation der Wasserwacht Krumbach am Oberrieder Weiher nicht Halt gemacht. Das kurz vor der Fertigstellung stehende Gebäude wurde massiv beschädigt. Weil der Wasserwacht dadurch ungeplante Mehrkosten entstanden sind, hat unter anderem das Dominikus-Ringeisen-Werk die Hilfsorganisation finanziell unterstützt. Die Ursberger Schlosserei, die den Auftrag für die Produktion und Montage des Balkons und eines Treppengeländers erhalten hatte, stellte ihre Arbeitsleistung kostenlos zur Verfügung, der Baubetrieb kümmerte sich unentgeltlich um den Transport, wie das DRW in einer Pressemitteilung schreibt.





„Unsere Mitarbeiter haben einen Teil der Stunden ehrenamtlich erbracht, das Dominikus-Ringeisen-Werk hat die restliche Arbeitszeit übernommen“, sagt Martin Müller, Leiter der Schlosserei. Im Juni 2024 waren auch Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks vom Hochwasser bedroht oder wurden beschädigt. „Damals kamen viele Ehrenamtliche von Hilfsorganisationen zu uns. Das hat uns tief berührt. Als wir von DRW-Mitarbeitenden, die sich in der Wasserwacht engagieren, angefragt wurden, ob wir hier unterstützen können, war es selbstverständlich für uns, diese Hilfe auch zurückzugeben“, betont Michael Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des DRW. „Wir müssen in der Region zusammenhalten.“

Wasserwacht Krumbach erhält Unterstützung vom Dominikus-Ringeisen-Werk nach Hochwasser

Jetzt hat sich die Wasserwacht Krumbach für die Unterstützung bedankt: Eine Gruppe von Kindern aus verschiedenen Einrichtungen des DRW durfte die Arbeit der Wasserwacht hautnah kennenlernen. Die Kinder zeigten sich fasziniert von der modernen Wachstation, den Einsatzfahrzeugen und der Ausrüstung. Die Mitglieder der Wasserwacht erklärten ihre vielfältigen Aufgaben – vom klassischen Wasserrettungsdienst über die Versorgung von Sonnenbränden und Schnittwunden bis hin zur ersten medizinischen Versorgung bei Einsätzen in der Umgebung.

„Wir haben uns sehr über den Besuch bei uns gefreut und sagen dem Dominikus-Ringeisen-Werk vielen Dank für die Unterstützung beim Bau unserer Wachstation“, sagt der Vorsitzende der Wasserwacht Krumbach, Alexander Mayer. (AZ)