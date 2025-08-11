Icon Menü
Hochzeit in Krumbach: Lukas und Selina Ziegler sagen Ja zum gemeinsamen Glück

Krumbach

Hochzeit bei der Zeitung: Lukas und Selina Ziegler haben Ja gesagt

Am Samstag wurde in Krumbach geheiratet. Verlag und Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten freuen sich mit der Heimatverleger-Familie.
    Beim Verlassen des Standesamts in Krumbach wurden Selina und Lukas Ziegler von den Kolleginnen und Kollegen von Ziegler Druck und den Mittelschwäbischen Nachrichten begrüßt. Foto: Rebekka Jakob

    Große Freude herrschte am Samstag bei den Kolleginnen und Kollegen der Mittelschwäbischen Nachrichten und Ziegler Druck: Lukas und Selina Ziegler haben sich in Krumbach das Ja-Wort gegeben und sind jetzt ein glückliches Ehepaar.

    Mit der Verlegerfamilie von Annemarie und Hans-Peter Ziegler freute sich das gesamte Team von Verlag und Redaktion, als das strahlende Paar am Samstagmittag Hand in Hand aus dem Trauzimmer im alten Krumbacher Rathaus auf den sonnigen Marktplatz trat. Begrüßt wurden die beiden standesgemäß mit Fähnchen aus Zeitungspapier und bunten Bändern, und natürlich mit herzlichen Glückwünschen der Kolleginnen und Kollegen.

    Die nächste Überraschung wartete auf die jungen Eheleute dann im Garten der Familie Ziegler, denn dort hatten Freunde und Familie sich schon zur Begrüßung zum Spalier aufgestellt: Zylinderer, Tennisclub, Skiclub, das Team von Heimatverlag und Redaktion sowie Reiter-Freundinnen hatten sich eingereiht, sogar ein blumengeschmücktes Pony hießen Selina und Lukas Ziegler herzlich willkommen.

    Das Brautpaar strahlte mit der Sonne um die Wette, als dann im Garten mit gekühlten Getränken, feinem Buffet und zur Live-Musik von Pink Champagne on Ice gemeinsam und fröhlich gefeiert wurde. Redaktion und Verlag der Mittelschwäbischen Nachrichten gratulieren dem jungen Paar von ganzem Herzen und wünschen Selina und Lukas Ziegler für ihren gemeinsamen Weg alles Glück der Welt! (rjk)

