Vorfahrt in Höselhurst an Wattenweiler Straße nicht beachtet

In Höselhurst stoßen ein Pkw und ein Lkw zusammen. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Am Dienstag gegen 9 Uhr ereignete sich in der Wattenweiler Straße an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße nach Neuburg in Höselhurst ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Neuburg kommend, heißt es in den Mitteilungen der Polizei. An der Einmündung zur Wattenweiler Straße wollte er nach rechts einbiegen. Er missachtete die Vorfahrt des von links auf der Wattenweiler Straße heranfahrenden Lkw eines 59-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)