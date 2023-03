Hohenraunau

11:24 Uhr

Betrunkener Autofahrer auf nur drei Reifen unterwegs

Artikel anhören Shape

Mitten in der Nacht erwischen Polizisten in Hohenraunau einen betrunkenen Autofahrer, an dessen Wagen ein Reifen fehlt. Er fährt auf der Felge.

Am Sonntag wurde im Krumbacher Ortsteil Hohenraunau gegen 3.45 Uhr von der Polizei ein fahrender Pkw angehalten, bei dem an einem Rad der Reifen fehlte und der nur noch auf der Felge fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 54-jährige Pkw-Führer erheblich alkoholisiert war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der am Auto fehlende Reifen wurde in Krumbach gefunden, so die Polizei. (AZ)

Themen folgen