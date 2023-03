Lkw-Fahrer vertraut Navi - und fährt sich in Engstelle fest

Ein Fahrer ist mit seinem Sattelzug in einer schmalen Straße im Krumbacher Ortsteil Hohenraunau unterwegs und fährt sich fest.

Navigationsgeräte sind bekanntlich eine hilfreiche Sache. Aber bisweilen kann man in heiklen Situationen landen, wenn man ihre Angaben nicht hinterfragt. Diese Erfahrung machte jetzt ein polnischer Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelzug im Krumbacher Ortsteil Hohenraunau unterwegs war. Der Fahrer folgte am Dienstag, gegen 13:50 Uhr seinem Navigationsgerät und fuhr in Hohenraunau auf den Schlossberg. Die enge Straße ist für große Lkws nicht geeignet, das musste auch der polnische Lkw-Fahrer feststellen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. An einer engen Linkskurve fuhr er sich mit seinem Lkw fest und konnte zunächst nicht weiterfahren. Durch sein mehrfaches Rangieren hat er einen Gartenzaun und einen Grünstreifen beschädigt. Nach mehreren Versuchen war der Lkw „befreit“ und konnte den Schlossberg rückwärts herunterfahren. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1300 Euro. (AZ)