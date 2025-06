Nachts kracht es im Kreisverkehr in Thannhausen

Rund 21.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Sonntag gegen 22.55 Uhr im Kreisverkehr, nördlich von Thannhausen, ereignete. Laut Polizei fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Wagen von Ziemetshausen her in den Kreisverkehr ein. Er nahm dabei dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 59-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Insasssen wurden nicht verletzt. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis