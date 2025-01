Vorfahrt missachtet: Unfall an der Kreuzung mit hohem Sachschaden

In Aletshausen ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 87-Jähriger die Bahnhofstraße in östlicher Richtung. An der Kreuzung zur Krumbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Gesamtschaden beträgt rund 7500 Euro. Beide Autos waren nach wie vor fahrbereit, verletzt wurde niemand. (AZ)

