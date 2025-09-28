Hundebiss? Jagdpächter muss zwischen Attenhausen und Edelstetten Reh erlösen

Zwischen Attenhausen und Edelstetten musste der zuständige Jagdpächter am Sonntag gegen 13.50 Uhr ein verletztes Reh erlösen. Das Reh befand sich nach Angaben der Polizei in einer Wiese zwischen Attenhausen und Edelstetten (circa 200 Meter nach Attenhausen). Es war an den Vorder- und Hinterläufen stark verletzt. Die Verletzungen deuten auf einen Hundebiss hin. Zeugen, welche hierzu Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

