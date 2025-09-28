Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Hundebiss? Jagdpächter muss zwischen Attenhausen und Edelstetten Reh erlösen

Attenhausen/Edelstetten

Hundebiss? Jagdpächter muss zwischen Attenhausen und Edelstetten Reh erlösen

Ein verletztes Reh wurde zwischen Attenhausen und Edelstetten aufgefunden und musste erlöst werden. Die Verletzungen deuten auf einen Hundebiss hin.
    • |
    • |
    • |
    Der zuständige Jagdpächter hat bei Attenhausen ein verletztes Reh aufgefunden.
    Der zuständige Jagdpächter hat bei Attenhausen ein verletztes Reh aufgefunden. Foto: Marius Bulling, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Attenhausen und Edelstetten musste der zuständige Jagdpächter am Sonntag gegen 13.50 Uhr ein verletztes Reh erlösen. Das Reh befand sich nach Angaben der Polizei in einer Wiese zwischen Attenhausen und Edelstetten (circa 200 Meter nach Attenhausen). Es war an den Vorder- und Hinterläufen stark verletzt. Die Verletzungen deuten auf einen Hundebiss hin. Zeugen, welche hierzu Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden