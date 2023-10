Ichenhausen

Eine Klezmer-Lehrstunde in der Synagoge Ichenhausen

Plus Die Krumbacher Klezmerband Meskine stellt in Ichenhausen neue CD vor und die Formation "Sol seyn getanst" aus Bremen gab eine Klezmer-Lehrstunde.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr.

Frisch komponierte Musik, erstmals in Konzerten dem Publikum präsentiert, hat ihren ganz besonderen Reiz. In Krumbach hatte die Klezmer-Formation Mesinke ihre neue CD mit dem Titel „Begegnung“ bereits vorgestellt. Nun waren diese Vertonungen von Gedichten der Krumbacher Lyrikerin und Übersetzerin Hedwig Lachmann und ihrer Schwester Franziska bei der 16. Klezmernacht Ichenhausen in der ehemaligen Synagoge zu hören.

Aus dem Leben zweier Krumbacher Schwestern

Die Scheibe enthält neben zwei Instrumentaltiteln zehn Gedichte von Hedwig und Franziska Lachmann, von Jürgen Groß vertont. Zum Gedicht „Im Exil“ von Franziska Lachmann komponierte Erika Spielvogel die Musik, Alexander Maier zum Poe-Gedicht „Der Rabe“, übersetzt von Hedwig Lachmann. Für das Konzert erarbeitete Mesinke eine kunstvolle und ergreifende Melange aus einem biographischen Abriss beider Schwestern, der aus Lebenssituationen entstandenen Lyrik und ihrer atmosphärisch dichten Umsetzung in Melodien, Klänge und Rhythmen. Vieles drängt sich da zusammen, die Flucht des Vaters vor den Pogromen im Osten, die aufkeimenden Bildungsmöglichkeiten für Frauen im späten 19. Jahrhundert, Hedwig Lachmanns Liebe als Akt der Erprobung und Behauptung ihrer Person, der mutige Protest der Pazifistin Hedwig Lachmann gegen Nationalismus und Krieg, Franziskas nimmermüde Hoffnung auf Mitmenschlichkeit trotz Exil und Entwurzelung. Der Ton von Mesinke ist auf dieser CD ein anderer als sonst. In den Hintergrund getreten ist der von starken Effekten durchsetzte Klezmergestus. Es dominieren das Erzählerische, das Balladeske und das dezent Poetische. Orientiert haben dürfte sich Jürgen Groß am schlanken, stetigen Fluss von Melodie und Gedanken, wie typische Liedermacher ihn pflegen. Ihm unterlegte er das typische Klezmer-Wiegen, die sanfte Melancholie des Klezmer und die Eigenart jüdischer Musik, die von einer großen Verheißung getragen zu sein scheint. Harmonisch agierte das Ensemble auf der Bühne, wenngleich Klarinettist Alexander Maier ersetzt werden musste. Für ihn war Ehefrau Emma Maier eingesprungen, sodass Mesinke das dichte Programm an diesem Wochenende absolvieren konnte.

